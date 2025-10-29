Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

“Piscar de olho”: Israel obrigou Google e Amazon a criar mecanismo secreto de alerta sobre acesso a dados

29 out, 2025 - 19:32 • Redação

Google e Amazon aceitaram usar um código secreto para notificar Israel sobre partilhas de dados com autoridades estrangeiras. O acordo fez parte de um contrato de 1,1 mil milhões de euros assinado em 2021.

A+ / A-

Google e Amazon aceitaram condições invulgares num contrato de computação na Cloud com o governo israelita, incluindo o uso de um sinal secreto para alertar Israel quando dados fossem partilhados com autoridades estrangeiras.

A exigência, conhecida como "mecanismo de piscar de olho", consta de documentos confidenciais, avança o “Guardian” esta quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O acordo, assinado em 2021 e avaliado em cerca de 1,1 mil milhões de euros (1,2 mil milhões de dólares), faz parte do chamado Projecto Nimbus. Segundo a investigação, as empresas comprometeram-se a ajustar procedimentos internos e subordinar os seus contratos-padrão às exigências israelitas.

O mecanismo exigido por Israel consistia em incluir sinais ocultos nos pagamentos efetuados ao governo, como forma de o notificar quando dados israelitas fossem fornecidos a tribunais ou investigadores estrangeiros.

Microsoft bloqueia acesso de Israel a tecnologia usada em vigilância de palestinianos

Microsoft bloqueia acesso de Israel a tecnologia usada em vigilância de palestinianos

Microsoft encerrou o acesso da unidade de espionag(...)

O contrato Nimbus impõe ainda que Google e Amazon não possam suspender ou limitar o acesso do governo israelita aos seus serviços, mesmo que sejam violados os termos de utilização das empresas. Esta cláusula visa antecipar possíveis pressões de acionistas ou funcionários, sobretudo face a denúncias de abusos nos territórios palestinianos ocupados.

Fontes do governo israelita reconhecem que as empresas aceitaram exigências consideradas cruciais, como forma de garantir a adjudicação. Um memorando interno destaca que “[as empresas] compreendem as sensibilidades do governo israelita e estão dispostas a aceitar os nossos requisitos.”

A Microsoft, que também concorreu ao contrato, recusou aceitar algumas das exigências e viu a sua proposta rejeitada. Recentemente, a empresa decidiu desativar o acesso das forças armadas israelitas a um sistema de vigilância que operava na sua plataforma.

Durante a ofensiva israelita em Gaza, o exército apoiou-se fortemente nos serviços cloud para armazenar e processar grandes volumes de dados. Um desses conjuntos de dados, com chamadas interceptadas de palestinianos, esteve alojado na Microsoft até Agosto e, segundo fontes, seria transferido para a Amazon Web Services.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)