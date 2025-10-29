Ouvir
  • 29 out, 2025
França

Suspeitos de roubo de jóias do Louvre confessam parcialmente o envolvimento

29 out, 2025 - 17:05 • Diogo Camilo

Jóias da coroa francesa, avaliadas em 88 milhões de euros, ainda não foram encontradas. Investigação identificou vestígios de ADN de um dos assaltantes no local do crime.

Os dois detidos por suspeitas de terem participado no assalto ao Museu do Louvre, em Paris, confessaram parcialmente o seu envolvimento no roubo de jóias do passado dia 19 de outubro.

Em conferência de imprensa, a procuradora de Paris, Laure Beccuau adiantou que as jóias da coroa francesa não foram ainda encontradas, mas que mantém a esperança de que serão recuperadas e poderão ser devolvidas ao Louvre.

"Estou esperançosa de que [as jóias] serão encontradas e que voltarão ao Louvre e ao país", afirmou.

Os dois homens suspeitos foram detidos no sábado e um deles estava a tentar fugir de avião para a Argélia. A procuradora avançou que foram identificados vestígios de ADN de um dos assaltantes e que não há indícios que apontem que o assalto foi um "golpe interno", realizado por funcionários do museu.

A procuradora referiu também que as oito peças, avaliadas em 88 milhões de euros, são "invendáveis" e deixou um aviso a potenciais interessados: "Quem as comprasse, tornar-se-ia culpado do crime de recetação".

Os dois detidos, homens na casa dos 30 anos residentes na zona de Seine-Saint-Denis, nos subúrbios de Paris, já eram conhecidos das autoridades por outros assaltos.

Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.

A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.

