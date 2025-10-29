Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Uma pena". Trump lamenta não poder ser candidato a um terceiro mandato

29 out, 2025 - 07:33 • Lusa

Trump tinha mencionado a ideia de se candidatar a um terceiro mandato na segunda-feira, quando disse que "adoraria fazê-lo".

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje ser "uma pena" não poder candidatar-se a um terceiro mandato, por ser proibido pela Constituição.

"Eu tenho os melhores números nas sondagens que teve qualquer presidente em muitos anos. Diria que se lermos [a Constituição], veremos que é muito claro: não posso candidatar-me. É uma pena. Mas temos muitas pessoas fantásticas", disse aos jornalistas a bordo do Air Force One, enquanto voava do Japão para a Coreia do Sul.

Trump tinha mencionado a ideia de se candidatar a um terceiro mandato na segunda-feira, quando disse que "adoraria fazê-lo".

Nas mesmas declarações, o dirigente norte-americano também apoiou uma eventual candidatura, em 2028, liderada pelo atual vice-presidente, JD Vance, e com o secretário de Estado, Marco Rubio, ao lado.

"Penso que se, em algum momento, se juntassem, seriam imparáveis", disse Donald Trump.

"Penso que ninguém nos iria fazer frente", completou.

Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente, afirmou recentemente numa entrevista que já existe um plano para Trump cumprir mais um mandato na Casa Branca, apesar de a 22.ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos não o permitir.

Esta estabelece que "nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente mais do que duas vezes" e foi ratificada em 1951, após os quatro mandatos obtidos por Franklin D. Roosevelt em 1932, 1936, 1940 e 1944.

Setores próximos de Trump sugeriram a possibilidade de o republicano regressar à presidência concorrendo como candidato a vice-presidente, ao lado de Vance, com este último a demitir-se assim que assumisse o cargo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)