Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 30 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

paris

Detidos cinco novos suspeitos do assalto ao museu do Louvre

30 out, 2025 - 06:55 • Jaime Dantas

A informação é confirmada pela procuradora de Paris, em declarações à rádio francesa RTL. Laure Beccuau afirma que um dos cinco detidos "era efetivamente um dos alvos dos investigadores".

A+ / A-

Terão sido detidos cinco novos suspeitos do assalto ao museu do Louvre, em Paris, confirmou esta quinta-feira à RTL a procuradora de Paris. As detenções terão ocorrido na noite desta quarta-feira em vários pontos da capital francesa.

Nas declarações à rádio francesa, Laure Beccuau confirma que um dos cinco detidos "era efetivamente um dos alvos dos investigadores".

"Há um ADN que o liga ao roubo que foi cometido" apesar de "as buscas não terem permitido encontrar o sangue", disse a procuradora.

Os restantes detidos, explica a magistrada, poderão ser úteis à investigação através do fornecimento de informações sobre o assalto, mesmo não tendo estado presentes no momento do crime.

Os interrogatórios e as investigações continuam para encontrar as jóias da coroa francesa, desaparecidas no último dia 19 de outubro, na sequência da invasão ao museu do Louvre. Os autores do assalto entraram através de uma janela no andar superior e roubaram as peças na sala Apolo. Os dois suspeitos detidos no domingo “admitiram parcialmente” seu envolvimento no roubo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 30 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)