Terão sido detidos cinco novos suspeitos do assalto ao museu do Louvre, em Paris, confirmou esta quinta-feira à RTL a procuradora de Paris. As detenções terão ocorrido na noite desta quarta-feira em vários pontos da capital francesa.

Nas declarações à rádio francesa, Laure Beccuau confirma que um dos cinco detidos "era efetivamente um dos alvos dos investigadores".

"Há um ADN que o liga ao roubo que foi cometido" apesar de "as buscas não terem permitido encontrar o sangue", disse a procuradora.

Os restantes detidos, explica a magistrada, poderão ser úteis à investigação através do fornecimento de informações sobre o assalto, mesmo não tendo estado presentes no momento do crime.

Os interrogatórios e as investigações continuam para encontrar as jóias da coroa francesa, desaparecidas no último dia 19 de outubro, na sequência da invasão ao museu do Louvre. Os autores do assalto entraram através de uma janela no andar superior e roubaram as peças na sala Apolo. Os dois suspeitos detidos no domingo “admitiram parcialmente” seu envolvimento no roubo.