Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lince ibérico branco filmado pela primeira vez na Andaluzia

30 out, 2025 - 19:48 • Redação

Pela primeira vez, foi filmado um lince ibérico branco em liberdade. A Junta da Andaluzia investiga a origem da rara alteração de pigmentação da fêmea identificada como Satureja.

A+ / A-

Um fotógrafo amador conseguiu captar, pela primeira vez em vídeo, um lince ibérico de pelagem branca, nas encostas da província de Jaén, Andaluzia. A descoberta ocorreu no início de outubro e surpreendeu até os especialistas do programa de conservação da espécie, avança o “El País”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O animal em causa é uma fêmea chamada Satureja, nascida em 2021 com coloração normal, mas que, nos últimos tempos, apresentou uma alteração rara na pigmentação do pelo.

"Não me podia acreditar, fiquei paralisado", relatou Ángel Hidalgo, o fotógrafo responsável pelas imagens, descrevendo o momento como “mágico”, após meses de busca infrutífera.

Segundo Javier Salcedo, coordenador do plano de recuperação do lince ibérico na Andaluzia, "não se trata de albinismo nem leucismo", mas sim de um fenómeno ainda por explicar, possivelmente associado a fatores ambientais.

A pigmentação escura, característica da espécie, manteve-se, o que indica que apenas a melanina responsável pelas cores acastanhadas e alaranjadas foi afetada.

A população de lince ibérico continua em expansão. Em 2024, foram contabilizados 2.401 exemplares, incluindo 844 crias.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)