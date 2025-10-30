Lince ibérico branco filmado pela primeira vez na Andaluzia

30 out, 2025 - 19:48 • Redação
Um fotógrafo amador conseguiu captar, pela primeira vez em vídeo, um lince ibérico de pelagem branca, nas encostas da província de Jaén, Andaluzia. A descoberta ocorreu no início de outubro e surpreendeu até os especialistas do programa de conservação da espécie, avança o “El País”.
O animal em causa é uma fêmea chamada Satureja, nascida em 2021 com coloração normal, mas que, nos últimos tempos, apresentou uma alteração rara na pigmentação do pelo.
"Não me podia acreditar, fiquei paralisado", relatou Ángel Hidalgo, o fotógrafo responsável pelas imagens, descrevendo o momento como “mágico”, após meses de busca infrutífera.
Segundo Javier Salcedo, coordenador do plano de recuperação do lince ibérico na Andaluzia, "não se trata de albinismo nem leucismo", mas sim de um fenómeno ainda por explicar, possivelmente associado a fatores ambientais.
A pigmentação escura, característica da espécie, manteve-se, o que indica que apenas a melanina responsável pelas cores acastanhadas e alaranjadas foi afetada.
A população de lince ibérico continua em expansão. Em 2024, foram contabilizados 2.401 exemplares, incluindo 844 crias.