Príncipe André perde título real e residência oficial

O Palácio de Buckingham anunciou esta quinta-feira que o príncipe André deixará de ostentar o título real, passando a ser tratado oficialmente por Andrew Mountbatten Windsor.

A decisão marca o ponto final na sua ligação oficial à monarquia britânica, após anos de polémicas relacionadas com a sua associação ao predador sexual condenado, Jeffrey Epstein.

Além da perda do título, André , de 65 anos, será também expulso da Royal Lodge, a residência oficial onde vivia, sendo obrigado a mudar-se para uma propriedade privada. O Palácio não especificou qual será o novo local de residência do duque.

Num comunicado divulgado esta tarde, o Palácio afirmou: “O príncipe André será doravante conhecido como Andrew Mountbatten Windsor.”

A mesma nota refere que estas medidas são tomadas apesar de o ex-príncipe continuar a negar qualquer envolvimento nos crimes de que foi acusado. “Estas sanções são consideradas necessárias, não obstante o facto de ele continuar a negar as acusações que lhe são imputadas,” lê-se no texto.

“As suas majestades querem deixar claro que os seus pensamentos e mais sinceras simpatias estão, e continuarão a estar, com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso,” acrescenta o comunicado.

A decisão surge após anos de pressão pública e institucional para que fossem tomadas medidas mais firmes contra André , cuja associação a Epstein comprometeu a imagem da família real.