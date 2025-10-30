Ouvir
Rio de Janeiro. Mais de 130 mortos na megaoperação policial contra o Comando Vermelho

30 out, 2025 - 08:00 • Olímpia Mairos , com redação

É a ação policial mais letal da história do Brasil. Quatro policias morreram em confrontos.

Já haverá mais de 130 mortos após a megaoperação policial no Rio de janeiro contra o grupo criminoso Comando Vermelho (CV), embora o número possa ainda crescer.

Segundo o balanço feito pela Defensoria Pública do Rio de janeiro, citada pela imprensa local, estão contabilizados 132 mortos, entre eles quatro polícias. No entanto, o governador da cidade só confirma, por enquanto, 121 vítimas mortais.

Na última noite, o Presidente brasileiro sublinhou não aceitar que o crime organizado continue a destruir famílias.

Através das redes sociais, Lula da Silva acrescenta que é necessário um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar polícias, crianças e famílias inocentes em risco.

À Renascença, António Carlos Costa da Organização Não Governamental Rio de Paz diz que a megaoperação não vai resolver o problema da criminalidade no Rio de Janeiro e pede medidas concretas, mas sem recurso à violência policial.

“Não vai mudar em nada o cenário da segurança pública do Rio de Janeiro. Isso aí já foi feito em outras ocasiões. O poder público brasileiro nunca fez, foi dar um basta na violência, que é um investimento em educação pública de qualidade, que é uma polícia bem selecionada, bem supervisionada”, diz.

Pelo menos 2.500 agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro saíram das esquadras na terça-feira para cumprir quase 100 mandados de prisão. Durante mais de 12 horas, membros do CV bloquearam diversas ruas e acessos da cidade em retaliação à ação mortífera das polícias Civil e Militar — o culminar de mais de um ano de investigação que terá identificado 94 membros do CV que viviam escondidos nos complexos de favelas do Alemão e da Penha.

Organizações não-governamentais e o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) já vieram criticar a brutalidade da operação. “Estamos horrorizados com a operação policial em curso nas favelas do Rio de Janeiro, que, segundo relatos, já resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo quatro agentes da polícia”, escreveu o ACNUDH, na sua conta oficial da plataforma X.

