Sagrada Família torna-se a igreja mais alta do mundo

A basílica da Sagrada Família, em Barcelona, é oficialmente a igreja mais alta do mundo, após a instalação de um novo segmento da torre central, esta quinta-feira. A estrutura ultrapassou os 161,53 metros da Ulmer Münster, na Alemanha, que detinha o título desde o século XIX.

A torre da Sagrada Família atinge agora os 162,91 metros, elevando-se sobre a cidade de Barcelona. O feito foi assinalado com a colocação da primeira secção da Torre de Jesus Cristo sobre a nave principal, com recurso a uma grua.

“Apesar de a Sagrada Família não reivindicar oficialmente o título, os números falam por si”, afirmou a instituição responsável pela obra. A diferença face à igreja alemã é ligeiramente superior a um metro.

A construção da basílica começou em 1882, mas o seu arquitecto, Antoni Gaudí, nunca previu que a obra ficasse concluída em vida. Quando morreu, apenas uma das várias torres tinha sido terminada.

Nas últimas décadas, a construção acelerou, impulsionada pelo fluxo constante de turistas fascinados com a estética singular de Gaudí, que mistura formas orgânicas e simbolismo católico. Só no último ano, 4,9 milhões de visitantes pagaram bilhete para entrar na basílica.