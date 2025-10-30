Trump impõe teto de 7500 refugiados e dá prioridade a sul-africanos brancos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu o novo teto de admissões de refugiados em 7500 para o ano fiscal de 2026, o valor mais baixo desde que existem registos. A decisão, publicada esta quinta-feira num documento da Casa Branca, prevê prioridade para cidadãos da minoria branca afrikaner da África do Sul.

No documento anual de determinação de refugiados, datado de 30 de setembro, Trump justificou a medida com a alegada perseguição racial sofrida por este grupo numa África do Sul maioritariamente negra. As autoridades sul-africanas têm desmentido repetidamente estas alegações.

Desde que assumiu funções em janeiro, Trump suspendeu temporariamente todas as admissões de refugiados, argumentando que só seriam retomadas se servissem os interesses dos EUA.

Poucas semanas depois, deu início ao processo de acolhimento de afrikaners. Até ao início de setembro, apenas 138 sul-africanos tinham sido admitidos.

Na nova determinação, Trump afirma que os EUA poderão ainda considerar refugiados “outras vítimas de discriminação ilegal ou injusta nos seus países de origem”.

A nova meta de 7500 refugiados contrasta fortemente com os números da administração anterior: em 2024, sob a presidência de Joe Biden, foram admitidos cerca de 100 mil refugiados nos EUA.