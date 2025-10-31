Cerca de 700 manifestantes mortos em protesto contra eleições na Tanzânia

31 out, 2025 - 19:39 • Redação, com agências
Cerca de 700 manifestantes morreram desde a passada quarta-feira, dia de eleições presidenciais, nos protestos pós-eleitorais na Tanzânia, já que a eleição não contou com qualquer oposição, avançou esta sexta-feira o partido de oposição Chadema. O governo nega o uso de força excessiva, diz não ter números oficiais de vítimas e cortou a Internet à população.
Assim que os populares souberam que os principais adversários foram excluídos do boletim de voto pela atual e primeira Presidente mulher do país desde 2021, Samia Suluhu Hassan, instalou-se o caos. A revolta popular geral com o estado político do país.
"Na realidade, não houve eleições. Precisamos de um Governo de transição que nos conduza a uma votação livre e justa", reforçou o porta-voz do principal partido de oposição Chadema, John Kitoka, à agência de notícias France-Presse (AFP).
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Mahmoud Thabit Kombo, contestou o número de vítimas "incrivelmente exagerado". Já a presidente tanzaniana fez o último comentário público na passada quarta-feira, manifestando que o país votasse "com paz e tranquilidade".
Porém, a Comissão Nacional Eleitoral Independente do país continua com a apuração dos resultados, mas o povo prevê uma repressão das vozes dissidentes à de Samia Suluhu.
"No momento em que falamos, o número de mortos em Dar Es Salam é de cerca de 350, e há mais de 200 em Mwanza. Se somarmos os números de outras zonas do país, chegamos a um total de cerca de 700 mortos", declarou o porta-voz do Chadema.
Estes números contrariam os dados do porta-voz do organismo de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que avançou com apenas 10 vítimas mortais. O porta-voz do Alto Comissariado da ONU, Seif Magango, mostrou-se surpreendido e apelou para se evitar força "desnecessária ou desproporcionada" contra os manifestantes, garantindo que o departamento investigar os episódios de violência nesta nação africana, como se verifica na publicação oficial na rede social X (antigo Twitter).
Já fontes hospitalares confirmaram à agência EFE que recebeu , pelo menos, 150 corpos desde a última quarta-feira.
"A nossa mensagem ao Governo é: parem de matar os nossos manifestantes. Parem com a brutalidade policial. Respeitem a vontade do povo, que é a justiça eleitoral", apelou Kitoka, acrescentando que o número pode ser bastante superior.
O Chadema foi excluído das eleições por se recusar a assinar o código eleitoral que, de acordo com o partido, não incluía as reformas exigidas, apelando ao boicote das eleições. O líder, Tundu Lissu, detido em abril, está a ser julgado por traição, uma acusação punível com a pena de morte. O candidato do outro principal partido da oposição, Luhaga Mpina, do ACT-Wazalendo, foi desqualificado por razões processuais.
Críticos do governo foram ainda raptados e detidos nas semanas que antecederam as eleições.
O exército já foi visto a patrulhar as ruas e um recolher obrigatório foi anunciado logo na passada quarta-feira.