Cerca de 700 manifestantes mortos em protesto contra eleições na Tanzânia

Cerca de 700 manifestantes morreram desde a passada quarta-feira, dia de eleições presidenciais, nos protestos pós-eleitorais na Tanzânia, já que a eleição não contou com qualquer oposição, avançou esta sexta-feira o partido de oposição Chadema. O governo nega o uso de força excessiva, diz não ter números oficiais de vítimas e cortou a Internet à população.

Assim que os populares souberam que os principais adversários foram excluídos do boletim de voto pela atual e primeira Presidente mulher do país desde 2021, Samia Suluhu Hassan, instalou-se o caos. A revolta popular geral com o estado político do país.

"Na realidade, não houve eleições. Precisamos de um Governo de transição que nos conduza a uma votação livre e justa", reforçou o porta-voz do principal partido de oposição Chadema, John Kitoka, à agência de notícias France-Presse (AFP).



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Mahmoud Thabit Kombo, contestou o número de vítimas "incrivelmente exagerado". Já a presidente tanzaniana fez o último comentário público na passada quarta-feira, manifestando que o país votasse "com paz e tranquilidade".

Porém, a Comissão Nacional Eleitoral Independente do país continua com a apuração dos resultados, mas o povo prevê uma repressão das vozes dissidentes à de Samia Suluhu.



"No momento em que falamos, o número de mortos em Dar Es Salam é de cerca de 350, e há mais de 200 em Mwanza. Se somarmos os números de outras zonas do país, chegamos a um total de cerca de 700 mortos", declarou o porta-voz do Chadema.



Estes números contrariam os dados do porta-voz do organismo de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que avançou com apenas 10 vítimas mortais. O porta-voz do Alto Comissariado da ONU, Seif Magango, mostrou-se surpreendido e apelou para se evitar força "desnecessária ou desproporcionada" contra os manifestantes, garantindo que o departamento investigar os episódios de violência nesta nação africana, como se verifica na publicação oficial na rede social X (antigo Twitter).