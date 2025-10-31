Chefe da justiça militar israelita assume divulgação de vídeo e apresenta demissão

A advogada-geral das Forças Armadas de Israel, major-general Yifat Tomer-Yerushalmi, apresentou a sua demissão após admitir ter autorizado a divulgação de um vídeo de vigilância onde se vê um detido palestiniano a ser alegadamente agredido sexualmente por soldados israelitas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O vídeo em causa, transmitido em agosto pela estação Channel 12, mostra soldados na base de Sde Teiman a cercarem o detido com escudos de choque e a infligirem-lhe ferimentos graves ao introduzir um objeto cortante no reto. A vítima recebeu tratamento médico por lesões severas.

Cinco militares na reserva foram formalmente acusados de abuso agravado e ofensa corporal grave, após interrogatórios conduzidos pela polícia militar. Os acusados negam os factos.

Na sua carta de demissão, Yifat Tomer-Yerushalmi afirmou: "Assumo total responsabilidade por qualquer material que tenha sido divulgado a partir da nossa unidade." A general justificou a decisão como tentativa de "combater propaganda falsa contra as autoridades legais do exército."

"É nosso dever investigar sempre que exista uma suspeita razoável de actos de violência contra um detido," acrescentou, sublinhando a importância da legalidade no seio das forças armadas.

Antes da demissão ser formalizada, o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que a oficial "não regressaria ao cargo".

Após a saída ter sido aceite pelo chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Katz reagiu: "Quem espalha calúnias de sangue contra os soldados das FDI não merece envergar o uniforme do exército."