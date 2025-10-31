Ouvir
É oficial: D66 vence legislativas nos Países Baixos

31 out, 2025 - 18:46 • Fábio Monteiro com Reuters

Partido centrista D66 venceu as eleições legislativas nos Países Baixos, abrindo caminho para a formação de um novo governo. Rob Jetten, de 38 anos, poderá tornar-se o mais jovem primeiro-ministro da história do país.

O partido centrista D66 foi o mais votado nas eleições gerais desta quarta-feira nos Países Baixos, segundo avançou esta sexta-feira a agência noticiosa ANP.

Com quase todos os votos contados, o partido liderado por Rob Jetten, de 38 anos, superou o Partido da Liberdade (PVV), de extrema-direita, e prepara-se agora para iniciar negociações para formar governo.

Com cerca de 18% dos votos, o D66 necessita de pelo menos três parceiros de coligação para atingir a maioria simples na câmara baixa do Parlamento, composta por 150 lugares. A formação de um executivo poderá, no entanto, demorar vários meses, conforme é habitual no processo político holandês.

O resultado representa uma recuperação significativa para o D66, que triplicou o número de lugares no Parlamento.

Por outro lado, o PVV, liderado por Geert Wilders, perdeu uma parte substancial da base eleitoral que lhe tinha garantido uma vitória surpreendente nas eleições de 2023. Ainda assim, a contagem dos votos foi renhida, com momentos em que o partido de extrema-direita chegou a estar à frente.

“Se fôssemos o partido mais votado, exigiríamos ser os primeiros a tentar formar uma coligação”, disse Wilders, apesar de todos os partidos tradicionais já terem rejeitado a possibilidade de governar com o PVV.

A confirmação oficial dos resultados só será feita na próxima segunda-feira, após a contagem dos votos enviados por correio pelos cidadãos neerlandeses residentes no estrangeiro.

Na terça-feira, os líderes partidários vão reunir-se para discutir os próximos passos no processo de formação do novo governo.

