EUA não vão à COP30 no Brasil

31 out, 2025 - 23:04 • Redação

Estados Unidos confirmam ausência de altos representantes na COP30, em Belém, quebrando prática de décadas.

A administração de Donald Trump confirmou que os Estados Unidos não enviarão qualquer representante de topo à próxima cimeira do clima das Nações Unidas (COP30), que se realiza em Belém, no Brasil, em novembro.

Esta decisão marca uma rutura com mais de três décadas de participação oficial norte-americana neste tipo de encontros, conta o “Guardian”.

Mesmo durante mandatos com fraca vontade política para enfrentar a crise climática, como os de George W. Bush ou do próprio Trump no seu primeiro mandato, os EUA sempre marcaram presença. Desta vez, a ausência será total.

“O Green New Scam teria destruído a América se o Presidente Trump não tivesse sido eleito para implementar a sua agenda energética de bom senso – focada em utilizar o ouro líquido debaixo dos nossos pés para reforçar a estabilidade da rede e reduzir os custos para as famílias e empresas americanas”, disse Taylor Rogers, porta-voz da Casa Branca, num comunicado enviado ao “Guardian”.

Na mesma declaração, Rogers acrescentou que “o Presidente Trump não colocará em risco a segurança económica e nacional do nosso país para perseguir objectivos climáticos vagos que estão a destruir outros países”.

Este afastamento dos fóruns multilaterais surge após o encerramento do gabinete do Departamento de Estado responsável pelas questões climáticas e a extinção do cargo de enviado especial para o clima, criado durante a presidência de Joe Biden.

