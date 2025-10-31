Ouvir
Excesso de redes sociais provoca "atrofia mental" em chatbots de IA

31 out, 2025 - 19:43 • Redação

Treinar inteligências artificiais com publicações populares e superficiais da internet provoca um declínio persistente nas suas capacidades cognitivas, revela um novo estudo. O fenómeno foi batizado de “brain rot” artificial.

A+ / A-

Tal como os humanos, os modelos de inteligência artificial (IA) também podem sofrer os efeitos do consumo excessivo de conteúdos nas redes sociais. Pelo menos, é isso que indica um estudo, liderado por universidades do Texas e de Purdue, que analisou os efeitos de treinar modelos de linguagem com conteúdos retirados da rede social X (antigo Twitter).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Os investigadores compararam dois tipos de dados: mensagens curtas e altamente populares (classificadas como “junk”) e textos semanticamente mais ricos e elaborados (controlo). Os resultados foram claros: os modelos treinados com conteúdos virais registaram perdas acentuadas de desempenho em múltiplas tarefas cognitivas.

Na métrica de raciocínio complexo, por exemplo, a pontuação no teste ARC Challenge com raciocínio encadeado (“Chain of Thought”) desceu de 74,9% para 57,2% quando os modelos foram expostos apenas a dados de tipo M1 (curtos e populares). Já na avaliação de compreensão de contexto longo, como o teste RULER-CWE, a pontuação caiu de 84,4% para 52,3%.

Mas o impacto não se ficou pela competência técnica. Os investigadores detetaram aumento de traços de personalidade indesejáveis, como narcisismo, psicopatia e maquiavelismo, em modelos treinados com dados “junk”. O modelo Llama3 8B Instruct, por exemplo, viu os seus índices de psicopatia subirem de 2,2 para 75,7 numa escala de 0 a 100.

Segundo o estudo, o principal sintoma do “brain rot” é o fenómeno de “thought-skipping”: os modelos deixam de seguir raciocínios passo a passo e saltam diretamente para conclusões erradas, omitindo planeamento e lógica. Em mais de 70% das falhas detetadas, o modelo nem sequer tentou pensar antes de responder.

A equipa tentou mitigar o problema através de novas fases de treino com dados limpos e técnicas de reflexão assistida, mas o declínio mostrou-se persistente. Mesmo após intervenção com 50 mil exemplos de treino adicional, os modelos afetados continuaram a apresentar quedas de desempenho de 9 a 17 pontos percentuais face aos modelos originais.

“A popularidade de uma publicação — e não necessariamente a sua qualidade — é um dos principais preditores de degradação cognitiva nos modelos”, alerta o estudo.

