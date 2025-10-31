Pentágono dá "luz verde" à Ucrânia para usar mísseis Tomahawk, Trump tem a decisão final

O Pentágono deu esta sexta-feira "luz verde" à Casa Branca para garantir à Ucrânia acesso aos mísseis de longo alcance Tomahawk, que o presidente Volodymyr Zelensky tem vindo pedir há vários meses.

A medida, avançada por três fontes à CNN, deixa agora a decisão final nas mãos de Donald Trump, que disse no início deste mês que não gostaria de providenciar a Kiev os mísseis para "não estar a dar coisas" que os Estados Unidos necessitam para "proteger o país".

Agora, o Pentágono decide que a cedência de mísseis Tomahawk não tem um impacto negativo no arsenal norte-americano, deixando Trump com o poder de dar ou não os mísseis à Ucrânia, que têm alcance de cerca de 1.600 quilómetros - suficiente para chegar a Moscovo.

O fornecimento destes mísseis poderá expandir significativamente a capacidade de ataque ucraniana, permitindo atingir alvos em território russo, incluindo bases militares, centros logísticos, campos de aviação e centros de comando que se encontram atualmente fora de alcance.

O Míssil de Ataque Terrestre Tomahawk é um míssil de cruzeiro de longo alcance, normalmente lançado do mar para atacar alvos em missões de ataque profundo. Mede 6,1 metros de comprimento, 2,6 metros de envergadura e pesa cerca de 1.510 kg.