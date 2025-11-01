Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 01 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

COP30: EUA sem representação de alto nível é “mau sinal”, diz Francisco Ferreira

01 nov, 2025 - 18:33 • Olímpia Mairos , com Isabel Pacheco

A COP30 terá como temas centrais a transição energética justa, a bioeconomia e a proteção das populações mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas.

A+ / A-

Sem grande surpresa, os Estados Unidos confirmaram que não terão representação de alto nível na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), que arranca a 10 de novembro, em Belém, no Brasil.

Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, considera esta decisão um retrocesso na ação climática norte-americana, num momento em que o mundo enfrenta um dos maiores desafios da humanidade.

“É, sem dúvida, um mau sinal — ainda que esperado — tendo em conta o que o Presidente Trump tem vindo a afirmar sobre a sua descrença nas alterações climáticas e a sua falta de ação neste tema tão crucial. Os Estados Unidos deveriam assumir uma responsabilidade central, mas estão claramente a demitir-se desse papel”, sublinha o ambientalista.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ambientalista lamenta ainda a baixa presença de chefes de Estado e de Governo na conferência.

“Participarão apenas 57 líderes mundiais. No caso da China, por exemplo, o país será representado pelo vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang, em nome do Presidente Xi Jinping”, exemplifica, sublinhando que haverá países representados por altos dirigentes, mas não pelos seus líderes máximos.

EUA não enviarão representantes de alto nível à COP30

Brasil

EUA não enviarão representantes de alto nível à COP30

A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações C(...)

O mais preocupante, porém, é a ausência total de representação de alto nível dos Estados Unidos, tanto na cimeira de líderes como nas restantes sessões da convenção, que decorre até 21 de novembro.

“O mais importante é não apenas os Estados Unidos não estarem com a presença de Donald Trump nesta cimeira de líderes, mas acima de tudo o sinal de que não haverá ao longo dos trabalhos da convenção, que depois se estendem até 21 de novembro, nenhum representante de alto nível”, vinca.

A COP30 terá como temas centrais a transição energética justa, a bioeconomia e a proteção das populações mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 01 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)