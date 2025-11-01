COP30: EUA sem representação de alto nível é “mau sinal”, diz Francisco Ferreira

01 nov, 2025 - 18:33 • Olímpia Mairos , com Isabel Pacheco
Sem grande surpresa, os Estados Unidos confirmaram que não terão representação de alto nível na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), que arranca a 10 de novembro, em Belém, no Brasil.
Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, considera esta decisão um retrocesso na ação climática norte-americana, num momento em que o mundo enfrenta um dos maiores desafios da humanidade.
“É, sem dúvida, um mau sinal — ainda que esperado — tendo em conta o que o Presidente Trump tem vindo a afirmar sobre a sua descrença nas alterações climáticas e a sua falta de ação neste tema tão crucial. Os Estados Unidos deveriam assumir uma responsabilidade central, mas estão claramente a demitir-se desse papel”, sublinha o ambientalista.
O ambientalista lamenta ainda a baixa presença de chefes de Estado e de Governo na conferência.
“Participarão apenas 57 líderes mundiais. No caso da China, por exemplo, o país será representado pelo vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang, em nome do Presidente Xi Jinping”, exemplifica, sublinhando que haverá países representados por altos dirigentes, mas não pelos seus líderes máximos.
O mais preocupante, porém, é a ausência total de representação de alto nível dos Estados Unidos, tanto na cimeira de líderes como nas restantes sessões da convenção, que decorre até 21 de novembro.
“O mais importante é não apenas os Estados Unidos não estarem com a presença de Donald Trump nesta cimeira de líderes, mas acima de tudo o sinal de que não haverá ao longo dos trabalhos da convenção, que depois se estendem até 21 de novembro, nenhum representante de alto nível”, vinca.
A COP30 terá como temas centrais a transição energética justa, a bioeconomia e a proteção das populações mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas.