Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Corpos entregues pelo Hamas a Israel não pertencem a reféns

01 nov, 2025 - 12:26 • Lusa

Israel tinha sido previamente notificado de que o Hamas não estava seguro da identidade dos restos mortais.

A+ / A-

Os restos mortais de três pessoas entregues durante a noite a Israel pelo Hamas, com mediação do Comité Internacional da Cruz Vermelha, não pertencem a nenhum dos reféns, concluiu a análise forense israelita, noticiada por agências internacionais.

A agência de notícias espanhola EFE citou vários media locais, enquanto a France Presse noticiou a mesma informação com base em declarações de um porta-voz do Exército israelita relativamente aos reféns raptados em 07 de outubro de 2023 pelo Hamas.

Israel tinha sido previamente notificado de que o Hamas não estava seguro da identidade dos restos mortais, informação que não foi divulgada após a análise no Instituto forense de Abu Kabir, em Telavive.

Os últimos cadáveres de reféns israelitas foram entregues na quinta-feira e identificados como pertencendo a Amiram Cooper, de 84 anos, e Sahar Baruch, de 25 anos, segundo o gabinete do primeiro-ministro.

No âmbito do cessar-fogo, o Hamas libertou os 20 prisioneiros que permaneciam com vida, em troca de 2.000 detidos e presos palestinianos. Entregou também os corpos de 17 reféns, mas ainda restam 11 no enclave.

Por seu lado, Israel devolveu à Faixa, sob mediação da Cruz Vermelha, 225 cadáveres de cidadãos de Gaza, muitos com sinais de abusos e de tortura ou carbonizados, segundo imagens divulgadas pelo Ministério da Saúde, para facilitar a identificação, e denúncias de fontes médicas e do Hamas.

Uma fonte militar havia já dito na sexta-feira à noite, quando da entrega dos corpos, que não acreditava serem dos reféns.

O movimento islamista palestiniano entregou já 17 corpos de 28 reféns mortos, que aceitou entregar no âmbito das tréguas negociadas pelos Estados Unidos com Israel.

Entre os 17 corpos, figuram os de 15 israelitas, um tailandês e um nepalês.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)