Grande Museu Egípcio inaugurado 20 anos depois do projeto

O Grande Museu Egípcio, dedicado às 30 dinastias da civilização faraónica e aos seus 5000 anos de história, é inaugurado este sábado, três dias antes da abertura ao público e 20 anos depois do lançamento do projeto.

Localizado nos arredores do Cairo, junto às Pirâmides de Gizé, o Grande Museu Egípcio (GEM, na sigla em inglês adotada pela instituição) custou mil milhões de euros, é o maior museu dedicado a uma única civilização, com mais de 50 mil peças expostas num acervo de cem mil, que abrangem um total de 7.000 anos de história, até ao Império Romano, e exemplares como a monumental estátua de Ramsés II e os 5.398 artefactos do tesouro de Tutankhamon.

Projetado pelo gabinete irlandês de arquitetura Heneghan Peng, o museu ostenta uma fachada triangular de vidro, à semelhança das vizinhas pirâmides de Gizé, ocupa uma área 500 mil metros quadrados, com o edifício principal a ocupar cerca de 170 mil, e os restantes dedicado a jardins, praças, zonas comerciais e locais de acesso.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, chega este sábado ao Cairo para participar na inauguração do Grande Museu Egípcio, a convite do Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi.

São esperadas na inauguração dezenas de líderes e dignitários estrangeiros, entre os quais os reis de Espanha e da Bélgica, os presidentes da Alemanha, de Portugal, da Croácia, da Sérvia, da Colômbia e da Palestina e os primeiros-ministros da Hungria, Grécia e Países Baixos, segundo informação da presidência do Egito.

Constam também da lista de convidados, entre outros, os presidentes do Sudão e da República Democrática do Congo, os primeiros-ministros da Grécia, da Bélgica, do Luxemburgo e do Uganda, o príncipe do Mónaco, o grão-duque do Luxemburgo e as rainhas da Jordânia e da Dinamarca.

Em novembro de 2016, no seu primeiro ano de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, em Portugal, em visita de Estado.

O Presidente português realizou depois uma visita de Estado ao Egito, a convite de al-Sisi, em abril de 2018.