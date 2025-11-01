Guerra com a Nigéria? EUA podem entrar no país "com armas em punho", diz Trump

01 nov, 2025 - 22:13 • Olímpia Mairos , com Reuters
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse este sábado que pediu ao Departamento de Defesa para se preparar para uma possível ação militar na Nigéria, caso o Governo nigeriano “continue a permitir o assassinato de cristãos”.
Numa publicação na rede social Truth Social, Trump adiantou ainda que Governo dos EUA também irá interromper imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria.
Os EUA podem “muito bem entrar nesse país agora desonrado, ‘com armas em punho’, para eliminar completamente os terroristas islâmicos que estão a cometer essas atrocidades horríveis”, escreveu Donald Trump.
O Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, rejeitou, este sábado, as acusações de que o país é “intolerante” do ponto de vista da religião.
“A caracterização da Nigéria como um país religiosamente intolerante não reflete a nossa realidade nacional, nem leva em consideração os esforços consistentes e sinceros do governo para salvaguardar a liberdade de religião e crença de todos os nigerianos”, escreveu Tinubu na rede social X.
O Presidente nigeriano acrescentou ainda que “a liberdade religiosa e a tolerância têm sido um princípio fundamental da nossa identidade coletiva e assim permanecerão sempre. A Nigéria opõe-se à perseguição religiosa e não a incentiva. A Nigéria mantém-se como um país com garantias constitucionais para proteger os cidadãos de todas as religiões”.