Jamaica vai instalar hospitais de campanha em zonas mais afetadas por furacão

O ministro da Saúde da Jamaica, Christopher Tufton, anunciou hoje que serão instalados vários hospitais de campanha nas zonas mais fortemente afetadas pelo furacão Melissa, sendo o primeiro deles em Black River.

O hospital de Black River ficou gravemente danificado e, num terreno do seu recinto, vão começar no domingo as obras para montar o hospital de campanha.

“Será um hospital totalmente equipado, para que os residentes tenham acesso a cuidados de saúde”, declarou o ministro numa conferência de imprensa.

Um outro hospital de campanha, com a ajuda do Governo de Espanha, está a ser instalado para funcionar junto ao hospital Falmouth, em Trelawny, esperando-se que entre em funcionamento nos próximos dias.

Tufton indicou que estão também em curso conversações com a Índia e o Canadá para a instalação de centros médicos de campanha adicionais nos hospitais Savanna-la-Mar, Noel Holmes e Cornwall Regional.

Os cinco hospitais referidos sofreram danos significativos, que estão a ser avaliados, segundo o ministro da Saúde jamaicano, que sublinhou que a prioridade é reativar os serviços de urgência para salvar vidas.

Os centros de saúde estão a registar um número crescente de pessoas que procuram cuidados, à medida que se restabelece o acesso rodoviário às comunidades.

O governante jamaicano anunciou igualmente que se está a trabalhar para reabrir os centros de saúde, para que estes possam atender casos não-urgentes, além de fornecer serviços essenciais, como aqueles de que necessitam as pessoas com doenças como hipertensão e diabetes.

Por outro lado, Christopher Tufton alertou a população para a importância de aumentar as precauções em relação à segurança alimentar, após a passagem do furacão Melissa.