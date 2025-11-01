Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Melania, "remodelei a Casa de Banho Lincoln na Casa Branca"

01 nov, 2025 - 14:08 • Redação com Lusa

O Presidente norte-americano disse que a casa de banho foi renovada na década de 1940 no estilo Art Déco com azulejos verdes.

A+ / A-

Foi nas redes sociais que o Presidente norte-americano fez o anúncio: "Remodelei a casa de banho Lincoln na Casa Branca", escreveu Donald Trump na rede social Truth Social. A acompanhar a novidade, o chefe de Estado publicou diversas fotos dos pormenores da remodelação.

"Tinha sido renovada na década de 1940 num estilo art déco com azulejos verdes, o que era totalmente inadequado para a época de Lincoln. Eu refiz tudo em mármore branco e preto polido do tipo Statuary. Este estilo era muito mais adequado ao tempo de Abraham Lincoln e, na verdade, pode até ser o tipo de mármore que lá esteve originalmente!", explicou Trump.


O projeto faz parte de uma série de renovações ordenadas pelo Presidente norte-americano na Casa Branca.

No dia 23 de outubro, a Ala Leste da Casa Branca, onde célebres primeiras-damas fizeram história planeando jantares de Estado e promovendo causas públicas, foi demolida por iniciativa de Donald Trump para a construção de um salão de baile de 8.400 metros quadrados, avaliado em 300 milhões de dólares (258 milhões de euros).

E por que motivo? Porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno, na opinião do Presidente dos EUA.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)