Melania, "remodelei a Casa de Banho Lincoln na Casa Branca"

01 nov, 2025 - 14:08 • Redação com Lusa
Foi nas redes sociais que o Presidente norte-americano fez o anúncio: "Remodelei a casa de banho Lincoln na Casa Branca", escreveu Donald Trump na rede social Truth Social. A acompanhar a novidade, o chefe de Estado publicou diversas fotos dos pormenores da remodelação."Tinha sido renovada na década de 1940 num estilo art déco com azulejos verdes, o que era totalmente inadequado para a época de Lincoln. Eu refiz tudo em mármore branco e preto polido do tipo Statuary. Este estilo era muito mais adequado ao tempo de Abraham Lincoln e, na verdade, pode até ser o tipo de mármore que lá esteve originalmente!", explicou Trump.
O projeto faz parte de uma série de renovações ordenadas pelo Presidente norte-americano na Casa Branca.
No dia 23 de outubro, a Ala Leste da Casa Branca, onde célebres primeiras-damas fizeram história planeando jantares de Estado e promovendo causas públicas, foi demolida por iniciativa de Donald Trump para a construção de um salão de baile de 8.400 metros quadrados, avaliado em 300 milhões de dólares (258 milhões de euros).
E por que motivo? Porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno, na opinião do Presidente dos EUA.