Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 01 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mulher acusada no roubo do Louvre fica em prisão preventiva

01 nov, 2025 - 19:00 • Olímpia Mairos

Um homem de 37 anos ficou provisoriamente detido a aguardar nova audiência.

A+ / A-

Duas pessoas foram indiciadas este sábado pelas autoridades francesas por envolvimento no assalto ao Museu do Louvre. Ao mesmo tempo, outras três foram libertadas por falta de provas, informa a AFP, citando fontes policiais.

Entre os acusados está uma mulher de 38 anos, que foi acusada de cumplicidade em furto organizado e de conspiração criminosa com vista à prática de um crime. A suspeita, que reside no subúrbio de La Courneuve, a norte de Paris, ficou em prisão preventiva.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um homem de 37 anos enfrenta a acusação de furto organizado e conspiração criminosa com vista à prática de um crime. Já era conhecido das autoridades por crimes de furto anteriores e fica a aguardar em prisão uma audiência nos próximos dias.

O assalto ao Museu do Louvre aconteceu no dia 19 de outubro e foi descrito por vários políticos franceses como uma “humilhação nacional”.

Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.

A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 01 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)