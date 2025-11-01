Mulher acusada no roubo do Louvre fica em prisão preventiva

01 nov, 2025 - 19:00 • Olímpia Mairos
Duas pessoas foram indiciadas este sábado pelas autoridades francesas por envolvimento no assalto ao Museu do Louvre. Ao mesmo tempo, outras três foram libertadas por falta de provas, informa a AFP, citando fontes policiais.
Entre os acusados está uma mulher de 38 anos, que foi acusada de cumplicidade em furto organizado e de conspiração criminosa com vista à prática de um crime. A suspeita, que reside no subúrbio de La Courneuve, a norte de Paris, ficou em prisão preventiva.
Um homem de 37 anos enfrenta a acusação de furto organizado e conspiração criminosa com vista à prática de um crime. Já era conhecido das autoridades por crimes de furto anteriores e fica a aguardar em prisão uma audiência nos próximos dias.
O assalto ao Museu do Louvre aconteceu no dia 19 de outubro e foi descrito por vários políticos franceses como uma “humilhação nacional”.
Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.
A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.