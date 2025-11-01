Nove pessoas em estado crítico após esfaqueamento num comboio em Inglaterra

01 nov, 2025 - 22:29 • Olímpia Mairos
A polícia britânica indica que 10 pessoas foram transportadas ao hospital, nove em estado crítico, na sequência de um ataque com uma faca num comboio que seguia para Huntingdon, no condado de Cambridge, Inglaterra.
Em comunicado, a Polícia de Transportes Britânica afirma que o incidente foi declarado como "grave" e que a unidade de contraterrorismo da polícia está a apoiar na investigação ao incidente.
Segundo informações da BBC News, mais de 30 agentes da polícia foram enviados para o local. As autoridades confirmaram, entretanto, a detenção de duas pessoas.
A companhia ferroviária LNER comunicou que “os serviços de emergência estão a responder a uma ocorrência na estação de Huntingdon; todas as linhas encontram-se bloqueadas”, adiantando que o tráfego ferroviário está temporariamente suspenso.
De acordo com o The Guardian, a polícia recebeu um alerta pelas 19h39 (hora local) na estação de Huntingdon, onde o comboio parou. Foram chamadas ao local várias ambulâncias que terão transportado "múltiplos feridos" para o hospital.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reagiu ao caso, descrevendo o episódio como “um terrível incidente” e “profundamente preocupante”.
“Os meus pensamentos estão com todos
os afetados”, escreveu Starmer, na rede social X, pedindo à população para que siga
as orientações da polícia, que pede que ninguém se aproxime do local do
incidente.
As autoridades locais continuam a investigar as circunstâncias do ataque.
Segundo um porta-voz do Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra, citado pela BBC, “várias pessoas foram transportadas para o hospital”.
[Notícia atualizada às 03h40]