Nove pessoas em estado crítico após esfaqueamento num comboio em Inglaterra

A polícia britânica indica que 10 pessoas foram transportadas ao hospital, nove em estado crítico, na sequência de um ataque com uma faca num comboio que seguia para Huntingdon, no condado de Cambridge, Inglaterra.

Em comunicado, a Polícia de Transportes Britânica afirma que o incidente foi declarado como "grave" e que a unidade de contraterrorismo da polícia está a apoiar na investigação ao incidente.

Segundo informações da BBC News, mais de 30 agentes da polícia foram enviados para o local. As autoridades confirmaram, entretanto, a detenção de duas pessoas.

A companhia ferroviária LNER comunicou que “os serviços de emergência estão a responder a uma ocorrência na estação de Huntingdon; todas as linhas encontram-se bloqueadas”, adiantando que o tráfego ferroviário está temporariamente suspenso.