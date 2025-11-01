Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 01 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump pede ao Departamento de Defesa para se preparar para "uma possível ação militar" na Nigéria

01 nov, 2025 - 22:13 • Olímpia Mairos , com Reuters

O Presidente norte americano adiantou ainda que o Governo dos EUA irá interromper imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria.

A+ / A-

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse este sábado que pediu ao Departamento de Defesa para se preparar para uma possível ação militar na Nigéria, caso o Governo nigeriano “continue a permitir o assassinato de cristãos”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa publicação na rede social Truth Social, Trump adiantou ainda que Governo dos EUA também irá interromper imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria.

Os EUA podem “muito bem entrar nesse país agora desonrado, ‘com armas em punho’, para eliminar completamente os terroristas islâmicos que estão a cometer essas atrocidades horríveis”, escreveu Donald Trump.


O Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, rejeitou, este sábado, as acusações de que o país é “intolerante” do ponto de vista da religião.

“A caracterização da Nigéria como um país religiosamente intolerante não reflete a nossa realidade nacional, nem leva em consideração os esforços consistentes e sinceros do governo para salvaguardar a liberdade de religião e crença de todos os nigerianos”, escreveu Tinubu na rede social X.

O Presidente nigeriano acrescentou ainda que “a liberdade religiosa e a tolerância têm sido um princípio fundamental da nossa identidade coletiva e assim permanecerão sempre. A Nigéria opõe-se à perseguição religiosa e não a incentiva. A Nigéria mantém-se como um país com garantias constitucionais para proteger os cidadãos de todas as religiões”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 01 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)