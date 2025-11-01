Várias pessoas esfaqueadas em comboio em Inglaterra

01 nov, 2025 - 22:29 • Olímpia Mairos
Várias pessoas foram esfaqueadas, este sábado, num comboio que seguia para Huntingdon, no condado de Cambridge, Inglaterra.
Segundo informações da BBC News, mais de 30 agentes da polícia foram enviados para o local. As autoridades confirmaram a detenção de duas pessoas relacionadas com o incidente.
A companhia ferroviária LNER comunicou que “os serviços de emergência estão a responder a uma ocorrência na estação de Huntingdon; todas as linhas encontram-se bloqueadas”, adiantando que o tráfego ferroviário está temporariamente suspenso.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reagiu ao caso, descrevendo o episódio como “um terrível incidente” e “profundamente preocupante”.
As autoridades locais continuam a investigar as circunstâncias do ataque.
De acordo cm um porta-voz do Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra, citado pela BBC, “várias pessoas foram transportadas para o hospital”.