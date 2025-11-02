Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Família real britânica

A pedido do rei, André vai perder o seu último título militar

02 nov, 2025 - 13:37 • Ana Kotowicz

A pedido de Carlos III, o Governo está a “trabalhar para remover” o último título militar honorário ao irmão do rei, que agora se apresenta simplesmente como Andrew Mountbatten Windsor.

A+ / A-

Já não é príncipe, já não é duque e já não tem residência oficial. Agora, a pedido de Carlos III, o seu irmão, o homem anteriormente conhecido como príncipe André, já não será sequer vice-almirante da Marinha Real, o título naval que lhe restava depois de ter renunciado a todos os outros cargos militares em 2022.

Príncipe André perde título real e residência oficial

Príncipe André perde título real e residência oficial

Buckingham Palace retirou esta quinta-feira o títu(...)

A garantia é dada pelo ministro da Defesa britânico, John Healey. Em entrevista à BBC — no programa Sunday with Laura Kuenssberg —, o ministro explica que, a pedido de Carlos III, o Governo está a “trabalhar para remover” o último título militar honorário ao irmão do rei, que agora se apresenta simplesmente como Andrew Mountbatten Windsor.

“Esta é uma medida correta, é uma ação que o Rei indicou que deveríamos tomar e estamos a trabalhar nisso neste momento”, explicou Healey.

Andrew Mountbatten Windsor, enquanto príncipe André, completou 22 anos de carreira na Marinha Real, tendo servido como piloto de helicóptero durante a Guerra das Malvinas.

Mas, devido às suas ligações a Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, perdeu durante a última semana os últimos títulos e privilégios reais.

​Príncipe André abdica do título de Duque de Iorque após "conversa com o rei"

​Príncipe André abdica do título de Duque de Iorque após "conversa com o rei"

A decisão acontece na sequência de anos de crítica(...)

A 30 de outubro, o Palácio de Buckingham anunciou que o príncipe André deixaria de ostentar o título real, passando a ser tratado oficialmente por Andrew Mountbatten Windsor, uma decisão que marcou a sua separação oficial da monarquia britânica, depois de vários anos de polémicas relacionadas com Epstein, o empresário norte-americano que morreu na prisão em 2019.

As últimas notícias sobre o caso, divulgadas pelo The Guardian, dão conta de uma troca de emails onde o filho da rainha Isabel II mostrava vontade de se encontrar com o predador sexual meses depois de uma das suas passagens pela cadeia. Numa dessas mensagens, terá escrito: “Mantenha-se em contacto e brincaremos mais em breve!”

Apesar de Andrew Mountbatten Windsor continuar a negar todas as acusações, a 30 de outubro o comunicado da família real mostrava que o rei e a rainha estão do lado das vítimas: “Estas sanções são consideradas necessárias, não obstante o facto de ele continuar a negar as acusações que lhe são imputadas.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)