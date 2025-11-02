A pedido do rei, André vai perder o seu último título militar

02 nov, 2025 - 13:37 • Ana Kotowicz
Já não é príncipe, já não é duque e já não tem residência oficial. Agora, a pedido de Carlos III, o seu irmão, o homem anteriormente conhecido como príncipe André, já não será sequer vice-almirante da Marinha Real, o título naval que lhe restava depois de ter renunciado a todos os outros cargos militares em 2022.
Buckingham Palace retirou esta quinta-feira o títu(...)
A garantia é dada pelo ministro da Defesa britânico, John Healey. Em entrevista à BBC — no programa Sunday with Laura Kuenssberg —, o ministro explica que, a pedido de Carlos III, o Governo está a “trabalhar para remover” o último título militar honorário ao irmão do rei, que agora se apresenta simplesmente como Andrew Mountbatten Windsor.
“Esta é uma medida correta, é uma ação que o Rei indicou que deveríamos tomar e estamos a trabalhar nisso neste momento”, explicou Healey.
Andrew Mountbatten Windsor, enquanto príncipe André, completou 22 anos de carreira na Marinha Real, tendo servido como piloto de helicóptero durante a Guerra das Malvinas.
Mas, devido às suas ligações a Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, perdeu durante a última semana os últimos títulos e privilégios reais.
A decisão acontece na sequência de anos de crítica(...)
A 30 de outubro, o Palácio de Buckingham anunciou que o príncipe André deixaria de ostentar o título real, passando a ser tratado oficialmente por Andrew Mountbatten Windsor, uma decisão que marcou a sua separação oficial da monarquia britânica, depois de vários anos de polémicas relacionadas com Epstein, o empresário norte-americano que morreu na prisão em 2019.
As últimas notícias sobre o caso, divulgadas pelo The Guardian, dão conta de uma troca de emails onde o filho da rainha Isabel II mostrava vontade de se encontrar com o predador sexual meses depois de uma das suas passagens pela cadeia. Numa dessas mensagens, terá escrito: “Mantenha-se em contacto e brincaremos mais em breve!”
Apesar de Andrew Mountbatten Windsor continuar a negar todas as acusações, a 30 de outubro o comunicado da família real mostrava que o rei e a rainha estão do lado das vítimas: “Estas sanções são consideradas necessárias, não obstante o facto de ele continuar a negar as acusações que lhe são imputadas.”