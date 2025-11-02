A pedido do rei, André vai perder o seu último título militar

Já não é príncipe, já não é duque e já não tem residência oficial. Agora, a pedido de Carlos III, o seu irmão, o homem anteriormente conhecido como príncipe André, já não será sequer vice-almirante da Marinha Real, o título naval que lhe restava depois de ter renunciado a todos os outros cargos militares em 2022.

A garantia é dada pelo ministro da Defesa britânico, John Healey. Em entrevista à BBC — no programa Sunday with Laura Kuenssberg —, o ministro explica que, a pedido de Carlos III, o Governo está a “trabalhar para remover” o último título militar honorário ao irmão do rei, que agora se apresenta simplesmente como Andrew Mountbatten Windsor. “Esta é uma medida correta, é uma ação que o Rei indicou que deveríamos tomar e estamos a trabalhar nisso neste momento”, explicou Healey. Andrew Mountbatten Windsor, enquanto príncipe André, completou 22 anos de carreira na Marinha Real, tendo servido como piloto de helicóptero durante a Guerra das Malvinas. Mas, devido às suas ligações a Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, perdeu durante a última semana os últimos títulos e privilégios reais.