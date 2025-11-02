Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 02 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autoridades alemãs detêm sírio por suspeitas de planear atentado

02 nov, 2025 - 17:29 • Lusa

O jovem está detido num centro de detenção e deve ser presente a um juiz de instrução hoje à tarde.

A+ / A-

As autoridades alemãs anunciaram hoje a detenção em Berlim de um sírio de 22 anos suspeito de preparar um atentado com motivação jihadista, num contexto de aumento da violência na Alemanha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O suspeito, detido no sábado no bairro de Neukölln, é suspeito de ter preparado um "ataque motivado pela jihad", disse um porta-voz do Ministério Público de Berlim à Agência France-Presse (AFP).

As autoridades não forneceram mais detalhes.

O jovem está detido num centro de detenção e deve ser presente a um juiz de instrução hoje à tarde.

O suspeito é acusado de preparar um ato grave que coloca o Estado em perigo, acrescentou a fonte judicial.

De acordo com o jornal Bild, durante as buscas feitas por forças especiais em três residências do suspeito em Berlim foram apreendidos materiais que podem ser usados para fabricar explosivos.

O ataque teria como alvo a capital, sem que outros detalhes fossem revelados, segundo o jornal.

A Alemanha sofreu nos últimos meses vários ataques mortais com armas brancas, bem como atentados com motivação jihadista e violência de extrema-direita, que colocaram em primeiro plano as questões de segurança.

Berlim, grande metrópole europeia, continua sob alta vigilância, especialmente desde o ataque jihadista mais mortal num mercado de Natal, quando um camião causou 12 mortos em dezembro de 2016.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 02 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)