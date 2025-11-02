Autoridades alemãs detêm sírio por suspeitas de planear atentado

As autoridades alemãs anunciaram hoje a detenção em Berlim de um sírio de 22 anos suspeito de preparar um atentado com motivação jihadista, num contexto de aumento da violência na Alemanha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O suspeito, detido no sábado no bairro de Neukölln, é suspeito de ter preparado um "ataque motivado pela jihad", disse um porta-voz do Ministério Público de Berlim à Agência France-Presse (AFP).

As autoridades não forneceram mais detalhes.

O jovem está detido num centro de detenção e deve ser presente a um juiz de instrução hoje à tarde.

O suspeito é acusado de preparar um ato grave que coloca o Estado em perigo, acrescentou a fonte judicial.

De acordo com o jornal Bild, durante as buscas feitas por forças especiais em três residências do suspeito em Berlim foram apreendidos materiais que podem ser usados para fabricar explosivos.

O ataque teria como alvo a capital, sem que outros detalhes fossem revelados, segundo o jornal.

A Alemanha sofreu nos últimos meses vários ataques mortais com armas brancas, bem como atentados com motivação jihadista e violência de extrema-direita, que colocaram em primeiro plano as questões de segurança.

Berlim, grande metrópole europeia, continua sob alta vigilância, especialmente desde o ataque jihadista mais mortal num mercado de Natal, quando um camião causou 12 mortos em dezembro de 2016.