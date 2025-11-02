Ouvir
Acidente

Cinco alpinistas alemães morrem em avalanche nos Alpes italianos

02 nov, 2025 - 10:36 • Reuters

Os corpos de dois homens e de uma mulher foram recuperados no sábado, enquanto as outras duas vítimas — um pai e a sua filha de 17 anos — foram encontradas no domingo.

Cinco alpinistas alemães morreram após serem apanhados por uma avalancha nos Alpes italianos, informaram as autoridades locais este domingo.

Os alpinistas tinham partido no sábado para escalar o Cima Vertana, na cordilheira de Ortler, perto da aldeia de Solda. A avalancha ocorreu enquanto subiam em direção ao cume.

A massa de neve e gelo arrastou membros de duas equipas ligadas por cordas. Os corpos de dois homens e de uma mulher foram recuperados no sábado, enquanto as outras duas vítimas — um pai e a sua filha de 17 anos — foram encontradas no domingo.

Outros dois alpinistas escaparam ilesos.

O maciço de Ortler, parte dos Alpes italianos próximos da fronteira com a Suíça, é um destino popular entre caminhantes e alpinistas experientes.

