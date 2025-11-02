Esfaqueamento em comboio parece ser “ataque isolado”, diz ministro da Defesa

02 nov, 2025 - 10:11 • Ana Kotowicz com Reuters
Os primeiros indícios apontam para que o ataque com faca ocorrido num comboio no sábado, que deixou nove pessoas gravemente feridas, tenha sido um ataque isolado. Essa é a convicção do ministro da Defesa britânico, John Healey.
“A avaliação inicial é de que se tratou de um incidente isolado, um ataque isolado”, disse Healey, citado pela Sky News.
Foram detidos dois suspeitos. Todas as linhas ferr(...)
A polícia britânica deverá divulgar ainda este domingo mais detalhes sobre a investigação ao ataque que foi descrito pelo primeiro-ministro Keir Starmer como “profundamente preocupante”.
Segundo as autoridades, a unidade antiterrorista está a apoiar a investigação, enquanto se tenta compreender as circunstâncias e a motivação do incidente.
Dois homens foram detidos pela polícia na noite de sábado, depois de o comboio ter feito uma paragem de emergência em Huntingdon, no Cambridgeshire, leste de Inglaterra, na sequência de relatos de múltiplos esfaqueamentos a bordo.
Num comentário publicado na rede X, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio como “um incidente horrível”, enquanto a ministra da Administração Interna, Shabana Mahmood, afirmou estar “profundamente consternada” e apelou ao público para evitar comentários e especulações.
Uma testemunha, citada pela Sky News, relatou que um dos suspeitos agitava uma grande faca antes de ser imobilizado pela polícia com uma pistola taser.
Outra testemunha, Olly Foster, contou à BBC que estava no comboio quando alguém passou por ele a gritar que “alguém estava a esfaquear toda a gente, tudo”.
“Pus a mão numa cadeira... e depois olhei para a minha mão, e estava coberta de sangue. Depois olhei para a cadeira, e havia sangue por todo o lado. E à frente também, sangue em todas as cadeiras”, relatou.
O deputado local Ben Obese-Jecty descreveu o ataque como “um incidente verdadeiramente horrível” e disse querer tranquilizar os residentes da região.