Esfaqueamento em comboio parece ser “ataque isolado”, diz ministro da Defesa

02 nov, 2025 - 10:11 • Ana Kotowicz com Reuters

“A avaliação inicial é de que se tratou de um incidente isolado, um ataque isolado”, disse John Healey, ministro da Defesa do Reino Unido.

A+ / A-

Os primeiros indícios apontam para que o ataque com faca ocorrido num comboio no sábado, que deixou nove pessoas gravemente feridas, tenha sido um ataque isolado. Essa é a convicção do ministro da Defesa britânico, John Healey.

“A avaliação inicial é de que se tratou de um incidente isolado, um ataque isolado”, disse Healey, citado pela Sky News.

Dez pessoas ficaram feridas, nove delas em estado crítico, depois do ataque com faca — este sábado — num comboio que seguia para Huntingdon, no condado de Cambridge, Reino Unido. Dois suspeitos foram detidos.
Polícia britânica vai divulgar detalhes da investigação

A polícia britânica deverá divulgar ainda este domingo mais detalhes sobre a investigação ao ataque que foi descrito pelo primeiro-ministro Keir Starmer como “profundamente preocupante”.

Segundo as autoridades, a unidade antiterrorista está a apoiar a investigação, enquanto se tenta compreender as circunstâncias e a motivação do incidente.

Dois homens foram detidos pela polícia na noite de sábado, depois de o comboio ter feito uma paragem de emergência em Huntingdon, no Cambridgeshire, leste de Inglaterra, na sequência de relatos de múltiplos esfaqueamentos a bordo.

Num comentário publicado na rede X, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio como “um incidente horrível”, enquanto a ministra da Administração Interna, Shabana Mahmood, afirmou estar “profundamente consternada” e apelou ao público para evitar comentários e especulações.

Uma testemunha, citada pela Sky News, relatou que um dos suspeitos agitava uma grande faca antes de ser imobilizado pela polícia com uma pistola taser.

Outra testemunha, Olly Foster, contou à BBC que estava no comboio quando alguém passou por ele a gritar que “alguém estava a esfaquear toda a gente, tudo”.

“Pus a mão numa cadeira... e depois olhei para a minha mão, e estava coberta de sangue. Depois olhei para a cadeira, e havia sangue por todo o lado. E à frente também, sangue em todas as cadeiras”, relatou.

O deputado local Ben Obese-Jecty descreveu o ataque como “um incidente verdadeiramente horrível” e disse querer tranquilizar os residentes da região.

