Esfaqueamento em comboio parece ser “ataque isolado”, diz ministro da Defesa

Os primeiros indícios apontam para que o ataque com faca ocorrido num comboio no sábado, que deixou nove pessoas gravemente feridas, tenha sido um ataque isolado. Essa é a convicção do ministro da Defesa britânico, John Healey. “A avaliação inicial é de que se tratou de um incidente isolado, um ataque isolado”, disse Healey, citado pela Sky News. Dez pessoas ficaram feridas, nove delas em estado crítico, depois do ataque com faca — este sábado — num comboio que seguia para Huntingdon, no condado de Cambridge, Reino Unido. Dois suspeitos foram detidos.

Polícia britânica vai divulgar detalhes da investigação A polícia britânica deverá divulgar ainda este domingo mais detalhes sobre a investigação ao ataque que foi descrito pelo primeiro-ministro Keir Starmer como “profundamente preocupante”. Segundo as autoridades, a unidade antiterrorista está a apoiar a investigação, enquanto se tenta compreender as circunstâncias e a motivação do incidente. Dois homens foram detidos pela polícia na noite de sábado, depois de o comboio ter feito uma paragem de emergência em Huntingdon, no Cambridgeshire, leste de Inglaterra, na sequência de relatos de múltiplos esfaqueamentos a bordo. Num comentário publicado na rede X, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio como “um incidente horrível”, enquanto a ministra da Administração Interna, Shabana Mahmood, afirmou estar “profundamente consternada” e apelou ao público para evitar comentários e especulações.