Nuclear

Irão irá reconstruir as suas instalações nucleares "com mais força"

02 nov, 2025 - 10:02 • Reuters

Pezeshkian falava durante uma visita à Organização de Energia Atómica do Irão, onde se reuniu com altos responsáveis da indústria nuclear do país.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou este domingo que Teerão irá reconstruir as suas instalações nucleares “com maior força”, acrescentando que o país não procura desenvolver armas nucleares.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que ordenará novos ataques contra os locais nucleares do Irão caso Teerão tente reativar as infraestruturas que foram bombardeadas pelos EUA em Junho.

EUA atacam instalações nucleares no Irão

Guerra no Médio Oriente

EUA atacam instalações nucleares no Irão

"Concluímos o nosso ataque bem-sucedido às três in(...)

Pezeshkian fez estas declarações durante uma visita à Organização de Energia Atómica do Irão, onde se reuniu com altos responsáveis da indústria nuclear do país.

“Destruir edifícios e fábricas não nos criará problemas; iremos reconstruir e com maior força”, afirmou o presidente iraniano aos meios de comunicação estatais.

Em junho, os Estados Unidos lançaram ataques contra instalações nucleares iranianas que, segundo Washington, faziam parte de um programa destinado ao desenvolvimento de armas nucleares. Teerão, por seu lado, mantém que o seu programa nuclear tem fins exclusivamente civis.

“Tudo isto destina-se a resolver os problemas do povo — para as doenças, para a saúde das pessoas”, disse Pezeshkian, referindo-se às atividades nucleares do Irão.

