Milhares de ucranianos ficam sem eletricidade após ataque russo

Cerca de 60 mil pessoas ficaram sem fornecimento de eletricidade após um ataque aéreo noturno da Rússia contra a região ucraniana de Zaporíjia, situada na linha da frente, disseram as autoridades ucranianas este domingo. Duas pessoas morreram na região sul de Odesa.

Com a aproximação do inverno, a Rússia tem intensificado os ataques com mísseis e drones contra a rede elétrica da Ucrânia, provocando cortes de energia e obrigando as equipas de emergência de Kiev a trabalhar rapidamente para reparar danos e gerir apagões rotativos.

O ataque a Zaporíjia deixou duas pessoas feridas e reduziu edifícios a escombros, afirmou o governador regional, Ivan Fedorov, na plataforma Telegram.

“As equipas irão restabelecer a eletricidade assim que a situação de segurança o permitir”, escreveu Fedorov, que partilhou fotografias noturnas de edifícios com fachadas e janelas destruídas.

Zaporíjia tem sido um alvo quase diário de ataques russos com artilharia, mísseis e drones, que destruíram habitações, danificaram infraestruturas essenciais e causaram numerosas vítimas, numa altura em que Moscovo pressiona as defesas ucranianas e tenta perturbar as ligações entre o sul do país e o restante território.

Fedorov adiantou que o ataque da última noite feriu duas pessoas, acrescentando que, nas 24 horas até à manhã de domingo, a Rússia realizou 800 ataques contra 18 localidades na região, provocando a morte de uma pessoa e ferimentos noutras três.

Na cidade portuária de Odesa, duas pessoas morreram na sequência de um ataque com drones russos durante a noite, informou o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, também no Telegram.

Separadamente, o número de mortos no ataque aéreo russo que incendiou uma loja na região de Dnipropetrovsk, no sábado, subiu para quatro, incluindo dois rapazes de 11 e 14 anos, de acordo com o governador interino da região.

Não houve, até ao momento, qualquer comentário da Rússia sobre os ataques.

Ambos os lados negam visar civis na guerra que a Rússia iniciou com a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022, mas milhares de pessoas já morreram, a grande maioria ucranianas.