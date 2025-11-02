No país da Samsung, entre piadas, Xi oferece um Xiaomi ao presidente sul-coreano

O presidente chinês, Xi Jinping, ofereceu ao presidente da Coreia do Sul dois smartphones Xiaomi e brincou ao sugerir que Lee Jae Myungverificasse “se há uma porta traseira” a pôr em causa a segurança do telemóvel, durante uma visita de Estado no sábado que encerrou o fórum da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Lee recebeu Xi numa cimeira e jantar de Estado após o encontro de líderes da APEC na cidade sul-coreana de Gyeongju, marcando a primeira visita de Xi ao aliado dos Estados Unidos em 11 anos.

A escolha da oferta — telemóveis fabricados na China pela Xiaomi e entregues no país natal da gigante Samsung Electronics — sublinhou as ambições tecnológicas de Xi, reforçadas recentemente no plano de desenvolvimento económico da China para os próximos cinco anos.

Depois de Lee ter oferecido a Xi uma tábua de madeira “da mais fina qualidade” para o antigo jogo de estratégia Go, os dois líderes aproximaram-se dos telemóveis, embalados em caixas pretas, enquanto um funcionário observava que os ecrãs dos dispositivos tinham sido fabricados na Coreia do Sul.

Lee levantou uma das caixas e perguntou: “Como está a segurança das comunicações?”

Xi e os restantes presentes riram-se, e o líder chinês apontou para os telemóveis, respondendo: “Pode verificar se há uma porta traseira.”

O termo “porta traseira” refere-se a um método oculto que permite contornar mecanismos normais de autenticação ou de segurança.

Ambos os líderes riram-se, e Lee bateu palmas, antes de continuarem a cerimónia de troca de ofertas, que incluiu ainda uma bandeja tradicional coreana com incrustações de madrepérola e acabamento em laca.

O comentário de Xi remeteu para preocupações expressas anteriormente pela China em relação a uma proposta norte-americana que exigia que chips avançados exportados incluíssem funções de rastreamento e localização, o que levou a fabricante norte-americana Nvidia (NVDA.O) a garantir que os seus chips não contêm “portas traseiras”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China e a Xiaomi não responderam de imediato aos pedidos de comentário da Reuters. O gabinete de Lee informou que não tinha comentários adicionais sobre as ofertas de Xi.

Durante a cimeira, Lee pediu a Xi que ajudasse nos esforços para retomar as conversações com a Coreia do Norte, dotada de armas nucleares, enquanto Xi afirmou estar disposto a alargar a cooperação e a enfrentar em conjunto os desafios comuns.

Em outros comentários informais recentes, um microfone aberto captou Xi e o presidente russo, Vladimir Putin, a discutirem transplantes de órgãos e a possibilidade de os humanos viverem até aos 150 anos, durante um desfile militar em Pequim, em Setembro.