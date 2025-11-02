Obama ataca Trump: "Todos os dias a Casa Branca oferece um novo lote de mesquinhez e pura loucura”

02 nov, 2025 - 10:46 • Reuters
O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apelou aos eleitores norte-americanos para rejeitarem a “ilegalidade e irresponsabilidade” da administração de Donald Trump nas eleições da próxima semana.
Obama, que cumpriu dois mandatos como presidente e é ainda altamente popular entre os democratas, fez um duro ataque à administração Trump durante os comícios de apoio à candidata da Virgínia, Abigail Spanberger, e à candidata de Nova Jérsia, Mikie Sherrill, no sábado.
“A verdade é que o nosso país e a nossa política estão num momento bastante sombrio”, disse Obama a uma multidão entusiástica de apoiantes de Spanberger na Universidade Old Dominion, em Norfolk, Virgínia.
EUA
O presidente dos EUA pediu ao Departamento de Defe(...)
“É difícil saber por onde começar”, prosseguiu. “Porque todos os dias esta Casa Branca oferece às pessoas um novo lote de ilegalidade, irresponsabilidade, mesquinhez e pura loucura.”
Obama criticou a “política caótica de tarifas” de Trump e o envio de tropas da Guarda Nacional para cidades norte-americanas. Também acusou os republicanos no Congresso de não conterem Trump “mesmo quando sabem que ele ultrapassa todos os limites”.
O antigo presidente afirmou ainda estar surpreendido com a rapidez com que líderes empresariais, escritórios de advogados e universidades se apressaram a “ajoelhar-se” para apaziguar Trump.
Mais tarde, num evento em Newark, Nova Jérsia, em apoio a Sherrill, Obama retomou os mesmos temas, continuando as críticas à Casa Branca de Trump. “É como se todos os dias fossem Halloween, mas só com partidas e sem doces”, ironizou.
Em tom sarcástico, Obama mencionou também decisões de Trump sobre remodelações na Casa Branca, mesmo enquanto o governo enfrentava uma paralisação federal.
EUA
O Presidente norte-americano disse que a casa de b(...)
“Em sua defesa, ele tem-se concentrado em questões verdadeiramente críticas, como asfaltar o Jardim das Rosas para que as pessoas não sujem os sapatos, e construir um salão de baile de 300 milhões de dólares”, disse Obama, em tom de ironia.
As sondagens indicam que Spanberger, de 46 anos, mantém uma vantagem significativa sobre a candidata republicana, a vice-governadora Winsome Earle-Sears, de 61 anos. Spanberger, antiga agente da CIA, foi deputada durante seis anos.
Na Nova Jérsia, as sondagens apontam para uma vantagem de um só dígito de Sherrill sobre o republicano Jack Ciatterelli, de 63 anos, ex-deputado estadual que concorre pela terceira vez consecutiva ao cargo de governador.
Os republicanos de Nova Jérsia têm ganhado ânimo nos últimos anos, após disputas estaduais mais equilibradas do que o esperado. Embora os democratas tenham o dobro dos eleitores registados, Ciatterelli perdeu por apenas três pontos percentuais em 2021, e Donald Trump foi derrotado no estado por apenas seis pontos nas eleições presidenciais do ano passado.