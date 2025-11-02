Obama ataca Trump: "Todos os dias a Casa Branca oferece um novo lote de mesquinhez e pura loucura”

O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apelou aos eleitores norte-americanos para rejeitarem a “ilegalidade e irresponsabilidade” da administração de Donald Trump nas eleições da próxima semana. Obama, que cumpriu dois mandatos como presidente e é ainda altamente popular entre os democratas, fez um duro ataque à administração Trump durante os comícios de apoio à candidata da Virgínia, Abigail Spanberger, e à candidata de Nova Jérsia, Mikie Sherrill, no sábado. “A verdade é que o nosso país e a nossa política estão num momento bastante sombrio”, disse Obama a uma multidão entusiástica de apoiantes de Spanberger na Universidade Old Dominion, em Norfolk, Virgínia.



“É difícil saber por onde começar”, prosseguiu. “Porque todos os dias esta Casa Branca oferece às pessoas um novo lote de ilegalidade, irresponsabilidade, mesquinhez e pura loucura.” Obama criticou a “política caótica de tarifas” de Trump e o envio de tropas da Guarda Nacional para cidades norte-americanas. Também acusou os republicanos no Congresso de não conterem Trump “mesmo quando sabem que ele ultrapassa todos os limites”. O antigo presidente afirmou ainda estar surpreendido com a rapidez com que líderes empresariais, escritórios de advogados e universidades se apressaram a “ajoelhar-se” para apaziguar Trump. “É como se todos os dias fossem Halloween"

Mais tarde, num evento em Newark, Nova Jérsia, em apoio a Sherrill, Obama retomou os mesmos temas, continuando as críticas à Casa Branca de Trump. “É como se todos os dias fossem Halloween, mas só com partidas e sem doces”, ironizou. Em tom sarcástico, Obama mencionou também decisões de Trump sobre remodelações na Casa Branca, mesmo enquanto o governo enfrentava uma paralisação federal.

