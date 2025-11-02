Ouvir
ONU tem 3,5 ME para ajudar a população da Jamaica após furacão

02 nov, 2025 - 20:09 • Lusa

António Guterres salientou que o apoio internacional é crucial em situações como esta e apelou à mobilização de recursos para responder aos danos causados pelo furacão.

O chefe dos Assuntos Humanitários da ONU, Tom Fletcher, explicou que foram destinados "quatro milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências para conseguir ajuda urgente para as pessoas afetadas pelo furacão Melissa na Jamaica".

Este montante "vai permitir às agências da ONU e aos seus parceiros aumentar uma ajuda que será decisiva", salientou Tom Fletcher, numa mensagem publicada na sua conta da rede social X.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, falou hoje com o primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, transmitindo-lhe a sua solidariedade para com o Governo e a população do país "perante a devastação causada pelo furacão".

O primeiro-ministro da Jamaica anunciou hoje um reforço dos serviços de apoio psicológico, dizendo que aos jamaicanos que "está bem não se estar bem" e que não devem hesitar em pedir ajuda.

O novo balanço do número de mortos devido ao temporal de vento e chuvas fortes já aponta para mais de 50, a maior parte no Haiti, onde estão confirmados 30 e 18 desaparecidos, enquanto na Jamaica foram contabilizados 28 mortos.

O furacão Melissa de categoria 5 atingiu na terça-feira a costa da Jamaica, tendo sido reportados danos catastróficos em habitações e infraestruturas críticas como hospitais.

O furacão também afetou o Panamá, onde morreram quatro pessoas, a República Dominicana, com um morto, e Cuba.

