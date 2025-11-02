Ouvir
OPEP+ anuncia aumento da produção de petróleo em 137 mil barris por dia em dezembro

02 nov, 2025 - 19:15 • Lusa

Oito países da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, decidiram aumentar a produção de petróleo em 137 mil barris por dia em dezembro, antes de suspenderem os aumentos mensais entre janeiro e março de 2026.

"Os oito países participantes decidiram implementar um ajuste de produção de 137 mil barris por dia em dezembro, em relação ao nível de produção exigido em novembro", explicou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em comunicado.

A decisão decorre de uma reunião, por videoconferência, em que participaram a Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Omã e Argélia.

O aumento anunciado este domingo - o nono consecutivo - ocorre "tendo em conta uma perspetiva económica global estável e os atuais fundamentos sólidos do mercado, refletidos nos baixos níveis das reservas de petróleo", refere a organização.

Desde abril, os oito países têm aumentado mensalmente os seus objetivos de produção, acrescentando no total cerca de 2,7 milhões de barris por dia, para fazer face à concorrência crescente, nomeadamente dos produtores norte-americanos de petróleo de xisto.

A partir do início do próximo ano, os estados-membros decidiram, "devido à sazonalidade", suspender os aumentos de produção durante três meses, entre janeiro e março.

A subida durante o próximo mês será aplicada "a partir dos 1,65 milhões de barris por dia de ajustamentos voluntários adicionais anunciados em abril de 2023", que, segundo Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Omã e Argélia "poderão ser restituídos parcial ou totalmente, dependendo da evolução das condições do mercado e de forma gradual".

Por outro lado, os oito países sublinham "a importância de adotar uma abordagem prudente e de manter total flexibilidade para continuar a suspender ou reverter os ajustamentos voluntários adicionais de produção, incluindo os ajustamentos voluntários previamente implementados de 2,2 milhões de barris diários anunciados em novembro de 2023".

Fundada em 1960, em Bagdade, pela Arábia Saudita, Venezuela, Irão, Iraque e Kuwait, a OPEP é atualmente composta por 12 países.

Em 2016, após constatar que não conseguia travar sozinha a queda dos preços do petróleo provocada pelo aumento do petróleo de xisto nos Estados Unidos, o grupo decidiu cooperar com outros 10 países, entre os quais a Rússia, o México, o Cazaquistão e o Azerbaijão, criando assim a aliança OPEP+.

