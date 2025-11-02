Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 02 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Polícia britânica descarta terrorismo em esfaqueamentos em comboio

02 nov, 2025 - 21:01 • Olímpia Mairos , com Reuters

Cinco das vítimas receberam alta hospitalar. Entre os feridos que permanecem internados está um membro da tripulação do comboio, que tentou conter o agressor e se encontra em estado grave, informou a polícia.

A+ / A-

A polícia britânica afirmou, este domingo, que os esfaqueamentos ocorridos num comboio em Inglaterra foram perpetrados por um agressor solitário e que não se trata de um ato de terrorismo.

Um britânico de 32 anos foi formalmente acusado de esfaquear várias pessoas no comboio, depois de outro homem, inicialmente detido no âmbito da investigação, ter sido libertado este domingo sem qualquer acusação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com as autoridades, o ataque — que deixou 11 pessoas feridas e hospitalizadas — não tem ligação com terrorismo. O homem de 35 anos que tinha sido detido foi libertado após a polícia concluir que não estava envolvido no incidente.

Rei Carlos III chocado. Duas vítimas continuam em estado crítico após esfaqueamento em comboio

Reino Unido

Rei Carlos III chocado. Duas vítimas continuam em estado crítico após esfaqueamento em comboio

Das nove pessoas inicialmente dadas como feridas e(...)

Ao final da tarde, cinco das vítimas receberam alta hospitalar. Entre os feridos que permanecem internados está um membro da tripulação do comboio, que tentou conter o agressor e se encontra em estado grave, informou a polícia.

“Os detetives analisaram as imagens das câmaras de segurança e ficou claro que as suas ações foram heroicas e, sem dúvida, salvaram a vida de muitas pessoas”, declarou a polícia.

As autoridades continuam a investigar os acontecimentos que precederam o ataque. A unidade antiterrorista chegou a participar na fase inicial da investigação, mas, posteriormente, a polícia confirmou não haver indícios de motivação terrorista.

Uma faca foi recuperada no local, e as autoridades continuam a apurar os motivos que levaram ao ataque e o histórico do suspeito.

“A nossa investigação está a avançar rapidamente e estamos confiantes de que não estamos à procura de mais ninguém relacionado com o incidente”, afirmou o subchefe da polícia, Stuart Cundy, em comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 02 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)