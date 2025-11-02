Polícia britânica descarta terrorismo em esfaqueamentos em comboio

De acordo com as autoridades, o ataque — que deixou 11 pessoas feridas e hospitalizadas — não tem ligação com terrorismo. O homem de 35 anos que tinha sido detido foi libertado após a polícia concluir que não estava envolvido no incidente.

Um britânico de 32 anos foi formalmente acusado de esfaquear várias pessoas no comboio , depois de outro homem , inicialmente detido no âmbito da investigação, ter sido libertado este domingo sem qualquer acusação .

A polícia britânica afirmou, este domingo, que os esfaqueamentos ocorridos num comboio em Inglaterra foram perpetrados por um agressor solitário e que não se trata de um ato de terrorismo .

Das nove pessoas inicialmente dadas como feridas e(...)

Ao final da tarde, cinco das vítimas receberam alta hospitalar. Entre os feridos que permanecem internados está um membro da tripulação do comboio, que tentou conter o agressor e se encontra em estado grave, informou a polícia.

“Os detetives analisaram as imagens das câmaras de segurança e ficou claro que as suas ações foram heroicas e, sem dúvida, salvaram a vida de muitas pessoas”, declarou a polícia.

As autoridades continuam a investigar os acontecimentos que precederam o ataque. A unidade antiterrorista chegou a participar na fase inicial da investigação, mas, posteriormente, a polícia confirmou não haver indícios de motivação terrorista.

Uma faca foi recuperada no local, e as autoridades continuam a apurar os motivos que levaram ao ataque e o histórico do suspeito.

“A nossa investigação está a avançar rapidamente e estamos confiantes de que não estamos à procura de mais ninguém relacionado com o incidente”, afirmou o subchefe da polícia, Stuart Cundy, em comunicado.