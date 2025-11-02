Ouvir
Presidente sírio visita a Casa Branca este mês

02 nov, 2025 - 09:58 • Reuters

O enviado especial dos Estados Unidos, Tom Barrack, já tinha afirmado no dia anterior que Sharaa visitaria Washington. Visita deverá ocorrer por volta de 10 de novembro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asad al-Shaibani, confirmou este domingo que o presidente Ahmed al-Sharaa visitará a Casa Branca no início deste mês de novembro para discutir a reconstrução da Síria.

O enviado especial dos Estados Unidos, Tom Barrack, já tinha afirmado no dia anterior que Sharaa visitaria Washington, tendo um responsável da Casa Branca adiantado mais tarde que a visita deverá ocorrer por volta de 10 de novembro.

“Haverá muitos temas em cima da mesa, a começar pelo levantamento das sanções e pela abertura de um novo capítulo nas relações entre os Estados Unidos e a Síria. Queremos estabelecer uma parceria muito forte entre os dois países”, acrescentou Shaibani.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, nenhum presidente sírio efetuou anteriormente uma visita oficial a Washington. Sharaa discursou na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em Setembro.

Desde que tomou o poder a Bashar al-Assad em dezembro passado, Sharaa tem realizado diversas viagens internacionais, enquanto o governo de transição sírio procura restabelecer laços com as potências mundiais que isolaram Damasco durante o regime de Assad.

