Rei Carlos III chocado. Duas vítimas continuam em estado crítico após esfaqueamento em comboio

Duas pessoas continuam em risco de vida na sequência do esfaqueamento a bordo de um comboio no Reino Unido. O ataque de sábado fez dez feridos, nove dos quais ficaram em estado grave. Este domingo, as autoridades britânicas — que detiveram dois suspeitos — esclareceram que desses nove feridos, quatro já tiveram alta e dois continuam em estado crítico. A hipótese de um atentado terrorista foi afastada durante a conferência de imprensa deste domingo que terminou sem direito a perguntas dos jornalistas. Depois do primeiro-ministro, também o rei Carlos III se mostrou "chocado" com o "horrível ataque". “Em apenas oito minutos depois da chamada para o número de emergência, dois homens estavam já sob custódia policial. Tratam-se de um homem de 32 anos, cidadão britânico negro, e de um homem de 35 anos, cidadão britânico de ascendência caribenha”, explicou o superintendente John Loveless, da Polícia dos Transportes Britânicos.

Os suspeitos nasceram no Reino Unido e foram detidos sob suspeita de tentativa de homicídio. Tal como o ministro da Defesa do Reino Unido já tinha avançado — de que o ataque foi um ato isolado — também a polícia descarta a hipótese de tratar-se de terrorismo. “Nesta fase, não há nada que sugira tratar-se de um incidente terrorista. Esta é uma investigação conduzida pela Polícia dos Transportes Britânicos, que continua a trabalhar rapidamente para apurar as circunstâncias e motivações que levaram a este ataque”, detalhou Loveless. Durante a conferência de imprensa foi ainda avançado que os comboios deverão voltar a circular pela estação de Huntingdon ainda durante o período da manhã, e a presença policial será reforçada em toda a rede de transportes ao longo do dia. Esfaqueamento em comboio parece ser “ataque isolado” Horas antes da conferência de imprensa, o Governo britânico já tinha afastado a ideia de que pudesse tratar-se de um ataque terrorista. Essa foi a convicção transmitida pelo ministro da Defesa britânico, John Healey: “A avaliação inicial é de que se tratou de um incidente isolado, um ataque isolado”, disse, citado pela Sky News.