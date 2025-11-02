Ouvir
Reino Unido

Rei Carlos III chocado. Duas vítimas continuam em estado crítico após esfaqueamento em comboio

02 nov, 2025 - 12:34 • Ana Kotowicz

Das nove pessoas inicialmente dadas como feridas em estado crítico, quatro já tiveram alta hospitalar e duas continuam em risco de vida.

Duas pessoas continuam em risco de vida na sequência do esfaqueamento a bordo de um comboio no Reino Unido. O ataque de sábado fez dez feridos, nove dos quais ficaram em estado grave. Este domingo, as autoridades britânicas — que detiveram dois suspeitos — esclareceram que desses nove feridos, quatro já tiveram alta e dois continuam em estado crítico.

A hipótese de um atentado terrorista foi afastada durante a conferência de imprensa deste domingo que terminou sem direito a perguntas dos jornalistas. Depois do primeiro-ministro, também o rei Carlos III se mostrou "chocado" com o "horrível ataque".

“Em apenas oito minutos depois da chamada para o número de emergência, dois homens estavam já sob custódia policial. Tratam-se de um homem de 32 anos, cidadão britânico negro, e de um homem de 35 anos, cidadão britânico de ascendência caribenha”, explicou o superintendente John Loveless, da Polícia dos Transportes Britânicos.

Esfaqueamento em comboio parece ser “ataque isolado”, diz ministro da Defesa

ataque

Esfaqueamento em comboio parece ser “ataque isolado”, diz ministro da Defesa

“A avaliação inicial é de que se tratou de um inci(...)

Os suspeitos nasceram no Reino Unido e foram detidos sob suspeita de tentativa de homicídio.

Tal como o ministro da Defesa do Reino Unido já tinha avançado — de que o ataque foi um ato isolado — também a polícia descarta a hipótese de tratar-se de terrorismo.

“Nesta fase, não há nada que sugira tratar-se de um incidente terrorista. Esta é uma investigação conduzida pela Polícia dos Transportes Britânicos, que continua a trabalhar rapidamente para apurar as circunstâncias e motivações que levaram a este ataque”, detalhou Loveless.

Durante a conferência de imprensa foi ainda avançado que os comboios deverão voltar a circular pela estação de Huntingdon ainda durante o período da manhã, e a presença policial será reforçada em toda a rede de transportes ao longo do dia.

Esfaqueamento em comboio parece ser “ataque isolado”

Horas antes da conferência de imprensa, o Governo britânico já tinha afastado a ideia de que pudesse tratar-se de um ataque terrorista.

Essa foi a convicção transmitida pelo ministro da Defesa britânico, John Healey: “A avaliação inicial é de que se tratou de um incidente isolado, um ataque isolado”, disse, citado pela Sky News.

Nove pessoas em estado crítico após esfaqueamento num comboio em Inglaterra

Nove pessoas em estado crítico após esfaqueamento num comboio em Inglaterra

Foram detidos dois suspeitos. Todas as linhas ferr(...)

Num comentário publicado na rede X, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio como “um incidente horrível”, enquanto a ministra da Administração Interna, Shabana Mahmood, afirmou estar “profundamente consternada” e apelou ao público para evitar comentários e especulações.

Rei e rainha “consternados e chocados”

Carlos III também reagiu ao ataque e, este domingo, o Buckingham Palace divulgou uma mensagem do monarca.

“A minha mulher e eu ficámos profundamente consternados e chocados ao saber do horrível ataque com faca que ocorreu a bordo de um comboio em Cambridgeshire na noite passada", lê-se na mensagem enviada às redações.

Carlos e Camila dizem estar “particularmente gratos aos serviços de emergência pela forma como responderam a este terrível incidente.”

Saiba Mais
