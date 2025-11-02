Rei Carlos III chocado. Duas vítimas continuam em estado crítico após esfaqueamento em comboio

02 nov, 2025 - 12:34 • Ana Kotowicz
Duas pessoas continuam em risco de vida na sequência do esfaqueamento a bordo de um comboio no Reino Unido. O ataque de sábado fez dez feridos, nove dos quais ficaram em estado grave. Este domingo, as autoridades britânicas — que detiveram dois suspeitos — esclareceram que desses nove feridos, quatro já tiveram alta e dois continuam em estado crítico.
A hipótese de um atentado terrorista foi afastada durante a conferência de imprensa deste domingo que terminou sem direito a perguntas dos jornalistas. Depois do primeiro-ministro, também o rei Carlos III se mostrou "chocado" com o "horrível ataque".
“Em apenas oito minutos depois da chamada para o número de emergência, dois homens estavam já sob custódia policial. Tratam-se de um homem de 32 anos, cidadão britânico negro, e de um homem de 35 anos, cidadão britânico de ascendência caribenha”, explicou o superintendente John Loveless, da Polícia dos Transportes Britânicos.
Os suspeitos nasceram no Reino Unido e foram detidos sob suspeita de tentativa de homicídio.
Tal como o ministro da Defesa do Reino Unido já tinha avançado — de que o ataque foi um ato isolado — também a polícia descarta a hipótese de tratar-se de terrorismo.
“Nesta fase, não há nada que sugira tratar-se de um incidente terrorista. Esta é uma investigação conduzida pela Polícia dos Transportes Britânicos, que continua a trabalhar rapidamente para apurar as circunstâncias e motivações que levaram a este ataque”, detalhou Loveless.
Durante a conferência de imprensa foi ainda avançado que os comboios deverão voltar a circular pela estação de Huntingdon ainda durante o período da manhã, e a presença policial será reforçada em toda a rede de transportes ao longo do dia.
Horas antes da conferência de imprensa, o Governo britânico já tinha afastado a ideia de que pudesse tratar-se de um ataque terrorista.
Essa foi a convicção transmitida pelo ministro da Defesa britânico, John Healey: “A avaliação inicial é de que se tratou de um incidente isolado, um ataque isolado”, disse, citado pela Sky News.
Num comentário publicado na rede X, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio como “um incidente horrível”, enquanto a ministra da Administração Interna, Shabana Mahmood, afirmou estar “profundamente consternada” e apelou ao público para evitar comentários e especulações.
Carlos III também reagiu ao ataque e, este domingo, o Buckingham Palace divulgou uma mensagem do monarca.
“A minha mulher e eu ficámos profundamente consternados e chocados ao saber do horrível ataque com faca que ocorreu a bordo de um comboio em Cambridgeshire na noite passada", lê-se na mensagem enviada às redações.
Carlos e Camila dizem estar “particularmente gratos aos serviços de emergência pela forma como responderam a este terrível incidente.”