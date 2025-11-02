Ouvir
Trump diz que Xi Jinping compreende "consequências" de invasão de Taiwan

02 nov, 2025 - 19:22 • Lusa

Pequim reivindica a soberania da ilha de Taiwan, da qual Washington continua a ser o mais poderoso apoiante.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou este domingo que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, compreende "as consequências" de uma eventual invasão de Taiwan pela China, mas recusou especificar se os EUA defenderiam a ilha em caso de ataque.

Num excerto de uma entrevista transmitida este domingo pela cadeira de televisão CBS, e em resposta à pergunta sobre se os EUA interviriam sobre um potencial ataque militar de Pequim (China) contra Taiwan, Trump disse que o jornalista saberia "se isso acontecer" e que Xi Jinping "compreende a resposta a essa pergunta".

O líder chinês compreendia "as consequências" de tal intervenção, referiu.

Nesta entrevista realizada na sexta-feira e transmitida no programa 60 Minutes da CBS, acrescentou que não podia "revelar os seus segredos", precisando que "a outra parte estava ciente".

Donald Trump tinha assegurado, contudo, há alguns dias após o seu encontro com Xi Jinping na quinta-feira na Coreia do Sul, que Taiwan "nunca tinha sido mencionado".

O Presidente norte-americano afirmou ainda que Xi Jinping e a sua comitiva "declararam abertamente" que "nunca fariam nada enquanto Trump fosse presidente, pois sabem quais seriam as consequências".

A autonomia de Taiwan continua a suscitar tensões entre a China e os Estados Unidos, tema que Donald Trump e Xi Jinping parecem ter evitado durante o seu encontro, concentrando-se antes em apaziguar a guerra comercial entre Washington e Pequim.

