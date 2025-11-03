Ex-chefe da justiça militar israelita detida após divulgar vídeo de alegado abuso de palestiniano

A antiga advogada-geral das Forças de Defesa de Israel (IDF), Major-General Yifat Tomer-Yerushalmi, foi detida no domingo, dias após ter apresentado a demissão e assumido responsabilidade pela divulgação de um vídeo onde se veem soldados israelitas a alegadamente abusar de um detido palestiniano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A detenção ocorreu após Tomer-Yerushalmi ter sido dada como desaparecida durante várias horas numa praia a norte de Telavive. A polícia lançou uma operação de busca e acabou por localizá-la com vida e em segurança na zona costeira de Herzliya.

O vídeo em causa, transmitido por um canal de televisão israelita em agosto deste ano, mostra soldados na base militar de Sde Teiman, no sul de Israel, a cercar um detido com escudos antes de o agredirem e alegadamente o esfaquearem com um objeto afiado no reto.

O homem ficou gravemente ferido e foi libertado em outubro numa troca de prisioneiros com o Hamas.

Cinco reservistas foram acusados de abuso agravado e ofensas corporais graves. Não foram identificados publicamente e negam as acusações. No domingo, quatro deles compareceram encapuzados junto ao Supremo Tribunal de Jerusalém, exigindo o fim do processo.