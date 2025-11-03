Ouvir
Ex-chefe da justiça militar israelita detida após divulgar vídeo de alegado abuso de palestiniano

03 nov, 2025 - 20:04 • Redação

A antiga responsável pela justiça militar de Israel foi detida após admitir ter divulgado um vídeo que mostra alegados maus-tratos a um detido palestiniano. Antes da prisão, esteve várias horas desaparecida, gerando receios de tragédia.

A+ / A-

A antiga advogada-geral das Forças de Defesa de Israel (IDF), Major-General Yifat Tomer-Yerushalmi, foi detida no domingo, dias após ter apresentado a demissão e assumido responsabilidade pela divulgação de um vídeo onde se veem soldados israelitas a alegadamente abusar de um detido palestiniano.

A detenção ocorreu após Tomer-Yerushalmi ter sido dada como desaparecida durante várias horas numa praia a norte de Telavive. A polícia lançou uma operação de busca e acabou por localizá-la com vida e em segurança na zona costeira de Herzliya.

O vídeo em causa, transmitido por um canal de televisão israelita em agosto deste ano, mostra soldados na base militar de Sde Teiman, no sul de Israel, a cercar um detido com escudos antes de o agredirem e alegadamente o esfaquearem com um objeto afiado no reto.

O homem ficou gravemente ferido e foi libertado em outubro numa troca de prisioneiros com o Hamas.

Cinco reservistas foram acusados de abuso agravado e ofensas corporais graves. Não foram identificados publicamente e negam as acusações. No domingo, quatro deles compareceram encapuzados junto ao Supremo Tribunal de Jerusalém, exigindo o fim do processo.

"Os meus clientes foram alvo de um processo viciado, enviesado e totalmente manipulado," afirmou Adi Keidar, advogado da organização Honenu, ligada à direita israelita.

A polémica em torno da fuga do vídeo aprofundou-se na última semana. Foi aberta uma investigação criminal e Tomer-Yerushalmi foi suspensa. Na sexta-feira, o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que a magistrada "não voltaria ao cargo", levando à sua demissão horas depois.

Na carta de demissão, a ex-advogada-geral reconheceu: "Aprovei a divulgação de material à comunicação social para contrariar propaganda falsa contra as autoridades judiciais do exército."

Sublinhou ainda a necessidade de investigar "qualquer suspeita credível de violência contra detidos."

