Maioria dos moradores de favelas aprovam megaoperação no Rio de Janeiro

Uma sondagem da AtlasIntel divulgada na sexta-feira revela que 87,6% dos moradores em favelas do Rio de Janeiro apoiam a megaoperação que decorreu na cidade do Brasil, na última semana.

A intervenção policial decorreu contra o Comando Vermelho e é a ação mais letal da história do país brasileiro, resultando na morte de pelo menos 132 pessoas.

De acordo com dados citados pelos meios brasileiros, oito em cada dez moradores de favelas aprovam a megaoperação. Só 12,1% desaprovam. 0,3% não quiseram responder.

A aprovação desce bastante junto do resto da população do Rio de Janeiro, apesar da maioria continuar a ser a favor. 55% dos cidadãos cariocas aprovam a intervenção da polícia, enquanto 40,5% são contra a ação das autoridades. 4,5% não responderam.

A nível nacional, mais de 80% de moradores de favelas de outras cidades também aprovam a ação. Quanto à população geral que não mora em favelas, a aprovação cai para 51,8%.

A megaoperação policial, que mobilizou 2.500 agentes, tinha como objetivo combater o Comando Vermelho, uma das maiores facções do narcotráfico no Brasil.

O caso gerou uma forte polémica no Brasil e levou a ONU e várias organizações de defesa dos direitos humanos a pedirem investigações independentes.

A obrigação de comprar comida a fornecedores indicados por um gangue, pagar renda de casa, água e luz a cabecilhas, conseguir internet apenas em esquemas ilegais – e tudo sob pena de morrer ou ser torturado por uma organização criminosa. O cenário parece saído diretamente de um filme de ação, mas acontece diariamente a mais de 28,5 milhões de brasileiros.

