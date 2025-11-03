Príncipe herdeiro saudita reúne-se com Trump na Casa Branca a 18 de novembro

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, será recebido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca no próximo dia 18 de novembro, para uma visita oficial de trabalho.

A reunião decorre numa altura em que Washington procura convencer Riade a aderir aos Acordos de Abraão, que preveem a normalização de relações diplomáticas com Israel.

Durante o seu primeiro mandato, em 2020, Trump conseguiu mediar acordos semelhantes entre Israel e quatro países árabes: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos.

A Arábia Saudita tem, até agora, recusado aderir, alegando que são necessários "avanços concretos no caminho para um Estado palestiniano" antes de qualquer normalização.

Mohammed bin Salman e Trump já se encontraram este ano, nomeadamente durante uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo em Riade, a 14 de maio, e também no Fórum de Investimento EUA-Arábia Saudita, realizado no dia anterior.