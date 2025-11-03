Ouvir
Suspeito de esfaqueamento em massa na Inglaterra acusado de 11 tentativas de homicídio

03 nov, 2025 - 09:35 • Lusa

As autoridades britânicas descartaram que o caso se tratasse de terrorismo, considerando que o agressor agiu de forma solitária.

O suspeito de um esfaqueamento em masssa num comboio em Inglaterra, no sábado, foi acusado formalmente de 11 casos de tentativa de homícidio, esta segunda-feira.

Segundo a Reuters, as autoridades imputam, ainda, uma acusação de posse de arma branca ao cidadão britânico de 32 anos.

Anthony Williams foi formalmente acusado depois de ter esfaqueado 11 pessoas, deixando duas em estado grave.

Ao final da tarde deste domingo, cinco das vítimas receberam alta hospitalar. Entre os feridos que permanecem internados está um membro da tripulação do comboio, que tentou conter o agressor e se encontra em estado grave, informou a polícia.

“Os detetives analisaram as imagens das câmaras de segurança e ficou claro que as suas ações foram heroicas e, sem dúvida, salvaram a vida de muitas pessoas”, declarou a polícia.

As autoridades continuam a investigar os acontecimentos que precederam o ataque. Uma faca foi recuperada no local, e as autoridades continuam a apurar os motivos que levaram ao ataque e o histórico do suspeito.

