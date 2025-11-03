Torre medieval desaba em Roma. Há pelo menos uma pessoa presa nos escombros

A Torre dei Conti, uma torre medieval no centro de Roma, Itália, desabou parcialmente esta segunda-feira.

A informação foi inicialmente avançada pelo jornal Corriere Dela Sera, que adianta que há pelo menos uma pessoa presa nos escombros.

O incidente aconteceu esta segunda-feira de manhã. De acordo com os meios de comunicação social italianos, há registo de pelo menos quatro feridos, um deles em estado grave.

Ao que tudo indica, a torre, erigida em 1238 perto do Fórum Romano, mesmo no coração da capital italiana, estava a ser alvo de obras de restauro quando se deu o primeiro desabamento. Nesse momento, vários trabalhadores ficaram presos nos escombros. Mais tarde, e numa altura em que as equipas de resgate dos bombeiros já estavam no local, ocorreu um segundo colapso.