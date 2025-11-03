Ouvir
Torre medieval desaba em Roma. Há pelo menos uma pessoa presa nos escombros

03 nov, 2025 - 15:04 • Carla Fino , Daniela Espírito Santo

Torre dei Conti estava a ser alvo de obras de restauro quando se deu o primeiro colapso. Segundo desabamento aconteceu já com equipas de resgate no local.

A Torre dei Conti, uma torre medieval no centro de Roma, Itália, desabou parcialmente esta segunda-feira.

A informação foi inicialmente avançada pelo jornal Corriere Dela Sera, que adianta que há pelo menos uma pessoa presa nos escombros.

O incidente aconteceu esta segunda-feira de manhã. De acordo com os meios de comunicação social italianos, há registo de pelo menos quatro feridos, um deles em estado grave.

Ao que tudo indica, a torre, erigida em 1238 perto do Fórum Romano, mesmo no coração da capital italiana, estava a ser alvo de obras de restauro quando se deu o primeiro desabamento. Nesse momento, vários trabalhadores ficaram presos nos escombros. Mais tarde, e numa altura em que as equipas de resgate dos bombeiros já estavam no local, ocorreu um segundo colapso.

Torre medieval desaba em Roma. Há pelo menos uma pessoa presa nos escombros. Foto: Maurizio Brambatti/EPA
Este segundo momento foi captado em imagens, que já correm mundo, esta segunda-feira à tarde.

De acordo com a imprensa italiana, que cita as autoridades locais, a autarquia já abriu um inquérito ao sucedido e quem está no terreno já foi avisado da possibilidade de haver mais desabamentos.

A Torre dei Conti foi mandada construir pelo Papa Inocêncio III para servir de residência oficial da família. A estrutura, junto ao Coliseu, foi sofrendo ao longo dos séculos vários danos, devido à passagem do tempo e ao efeito de sismos, que, volta e meia, assolam a região.

As autoridades acreditam que é possível que a estrutura acabe por desabar na totalidade.

Saiba Mais
