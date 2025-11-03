Trump demite inspetor-geral interino da autoridade de habitação dos EUA

O inspetor-geral interino da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA) dos Estados Unidos foi removido do cargo, segundo quatro fontes com conhecimento do processo, avança a Reuters.

Joe Allen, nomeado para o cargo em abril deste ano, terá sido afastado por ordem da Casa Branca depois de entregar informações relevantes a procuradores federais.

Duas das fontes referem que os dados fornecidos eram de entrega obrigatória ao abrigo da Constituição dos EUA, enquanto outra descreve a informação como potencialmente relevante em fase de descoberta.

Allen reportava-se ao diretor da FHFA, Bill Pulte, uma figura próxima de Trump que tem adotado uma postura cada vez mais interventiva.

Pulte criou recentemente uma linha direta para denúncias de fraude hipotecária e fez remissões criminais públicas contra vários opositores do Presidente, entre os quais a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James.

“O director Pulte tem explicações a dar”, afirmou a senadora democrata Elizabeth Warren, numa reação à notícia da saída de Allen.