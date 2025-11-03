Ouvir
Trump demite inspetor-geral interino da autoridade de habitação dos EUA

03 nov, 2025 - 21:12 • Fábio Monteiro com Reuters

Joe Allen, inspetor-geral interino da autoridade federal de habitação dos EUA, foi afastado do cargo por decisão da administração Trump. A decisão surge após o fiscal ter colaborado com procuradores em processos sensíveis contra aliados do Presidente.

O inspetor-geral interino da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA) dos Estados Unidos foi removido do cargo, segundo quatro fontes com conhecimento do processo, avança a Reuters.

Joe Allen, nomeado para o cargo em abril deste ano, terá sido afastado por ordem da Casa Branca depois de entregar informações relevantes a procuradores federais.

Duas das fontes referem que os dados fornecidos eram de entrega obrigatória ao abrigo da Constituição dos EUA, enquanto outra descreve a informação como potencialmente relevante em fase de descoberta.

Allen reportava-se ao diretor da FHFA, Bill Pulte, uma figura próxima de Trump que tem adotado uma postura cada vez mais interventiva.

Pulte criou recentemente uma linha direta para denúncias de fraude hipotecária e fez remissões criminais públicas contra vários opositores do Presidente, entre os quais a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James.

“O director Pulte tem explicações a dar”, afirmou a senadora democrata Elizabeth Warren, numa reação à notícia da saída de Allen.

