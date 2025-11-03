Valência. Presidente do governo regional demite-se em consequência das cheias do ano passado

03 nov, 2025 - 09:00 • João Malheiro
Carlos Mazón anunciou a sua demissão enquanto presidente do governo regional de Valência, esta segunda-feira, devido às consequências das cheias de há um ano.
O autarca foi muito contestado depois de muitas críticas terem sido apontadas à forma como a sua administração regional respondeu à DANA - um fenómeno ambiental - que matou 229 pessoas e provocou milhares de milhões de prejuízo devido à destruição de infraestruturas e casas.
"É o momento de reconhecer erros próprios", referiu, assumindo que neste ano se tornou no "centro da crítica política".
A resposta do governo regional da terceira maior cidade de Espanha terá sido demasiado tardia, de acordo com a opinião de muito dos cidadãos afetados pelas cheias, naquela que foi a pior inundação na Europa desde 1967.
O alerta, além de tardio, tinha um conteúdo considerado inadequado para uma situação de risco de inundações, que apanharam as populações de surpresa na zona da costa, onde não tinha chovido durante o dia.
Segundo o primeiro relatório da investigação judicial aberta para apurar eventuais responsabilidades criminais na morte de 229 pessoas em Valência - que ainda decorre -, a maioria das vítimas morreu antes de o alerta da proteção civil ter chegado aos telemóveis.
As cheias estão ainda a ser alvo de três comissões parlamentares (no parlamento regional valenciano, no parlamento espanhol e no Senado de Espanha), constituídas para apurar responsabilidade políticas.
A demissão de Carlos Mazón surge no mesmo dia em que um jornalista regional, que se encontrava a almoçar com o presidente da região de Valência no começo das cheias, vai testemunhar no âmbito de um destes inquéritos.
Manifestantes exigem renúncia do líder regional po(...)
A 29 de outubro de 2024, uma "gota fria" ou DANA, como é conhecida em Espanha uma "depressão isolada em altos níveis", formou-se no sul da Península Ibérica e gerou chuvas de grande intensidade e concentradas, sobretudo, no interior da região de Valência, onde foram medidos níveis de queda de água em 24 horas com valores dos mais elevados desde que há registo na Europa.
A água, em grandes quantidades, acabou por descer em direção à costa mediterrânica por barrancos e ribanceiras e invadiu, no final da tarde, estradas e ruas de vários subúrbios da cidade de Valência, uma das zonas com maior densidade populacional de Espanha.
Morreram nas inundações e no temporal 229 pessoas na região autónoma da Comunidade Valenciana, sete numa zona vizinha da região de Castela La Mancha e uma na Andaluzia (sul de Espanha), segundo dados oficiais.
Em Valência, a região no epicentro da tragédia, o temporal afetou uma área de cerca de 553 quilómetros quadrados de 75 municípios e 306 mil pessoas.
Mazón tornou-se no principal alvo das críticas das populações e em 12 meses foram convocadas 12 manifestações em Valência para pedir a sua demissão que mobilizaram dezenas de milhares de pessoas.