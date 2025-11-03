Valência. Presidente do governo regional demite-se em consequência das cheias do ano passado

Carlos Mazón anunciou a sua demissão enquanto presidente do governo regional de Valência, esta segunda-feira, devido às consequências das cheias de há um ano.

O autarca foi muito contestado depois de muitas críticas terem sido apontadas à forma como a sua administração regional respondeu à DANA - um fenómeno ambiental - que matou 229 pessoas e provocou milhares de milhões de prejuízo devido à destruição de infraestruturas e casas.

"É o momento de reconhecer erros próprios", referiu, assumindo que neste ano se tornou no "centro da crítica política".



A resposta do governo regional da terceira maior cidade de Espanha terá sido demasiado tardia, de acordo com a opinião de muito dos cidadãos afetados pelas cheias, naquela que foi a pior inundação na Europa desde 1967.

O alerta, além de tardio, tinha um conteúdo considerado inadequado para uma situação de risco de inundações, que apanharam as populações de surpresa na zona da costa, onde não tinha chovido durante o dia.

Segundo o primeiro relatório da investigação judicial aberta para apurar eventuais responsabilidades criminais na morte de 229 pessoas em Valência - que ainda decorre -, a maioria das vítimas morreu antes de o alerta da proteção civil ter chegado aos telemóveis.

As cheias estão ainda a ser alvo de três comissões parlamentares (no parlamento regional valenciano, no parlamento espanhol e no Senado de Espanha), constituídas para apurar responsabilidade políticas.

A demissão de Carlos Mazón surge no mesmo dia em que um jornalista regional, que se encontrava a almoçar com o presidente da região de Valência no começo das cheias, vai testemunhar no âmbito de um destes inquéritos.