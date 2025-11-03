Ouvir
Espanha

Valência. Presidente do governo regional demite-se em consequência das cheias do ano passado

03 nov, 2025 - 09:00 • João Malheiro

Mazón é criticado há um ano, porque a resposta do governo regional da terceira maior cidade de Espanha terá sido demasiado tardia, de acordo com a opinião de muito dos cidadãos afetados pelas cheias.

Carlos Mazón anunciou a sua demissão enquanto presidente do governo regional de Valência, esta segunda-feira, devido às consequências das cheias de há um ano.

O autarca foi muito contestado depois de muitas críticas terem sido apontadas à forma como a sua administração regional respondeu à DANA - um fenómeno ambiental - que matou 229 pessoas e provocou milhares de milhões de prejuízo devido à destruição de infraestruturas e casas.

"É o momento de reconhecer erros próprios", referiu, assumindo que neste ano se tornou no "centro da crítica política".

A resposta do governo regional da terceira maior cidade de Espanha terá sido demasiado tardia, de acordo com a opinião de muito dos cidadãos afetados pelas cheias, naquela que foi a pior inundação na Europa desde 1967.

O alerta, além de tardio, tinha um conteúdo considerado inadequado para uma situação de risco de inundações, que apanharam as populações de surpresa na zona da costa, onde não tinha chovido durante o dia.

Segundo o primeiro relatório da investigação judicial aberta para apurar eventuais responsabilidades criminais na morte de 229 pessoas em Valência - que ainda decorre -, a maioria das vítimas morreu antes de o alerta da proteção civil ter chegado aos telemóveis.

As cheias estão ainda a ser alvo de três comissões parlamentares (no parlamento regional valenciano, no parlamento espanhol e no Senado de Espanha), constituídas para apurar responsabilidade políticas.

A demissão de Carlos Mazón surge no mesmo dia em que um jornalista regional, que se encontrava a almoçar com o presidente da região de Valência no começo das cheias, vai testemunhar no âmbito de um destes inquéritos.

Mais de 50 mil protestam em Valência no primeiro aniversário da tempestade DANA

Manifestantes exigem renúncia do líder regional po(...)

A 29 de outubro de 2024, uma "gota fria" ou DANA, como é conhecida em Espanha uma "depressão isolada em altos níveis", formou-se no sul da Península Ibérica e gerou chuvas de grande intensidade e concentradas, sobretudo, no interior da região de Valência, onde foram medidos níveis de queda de água em 24 horas com valores dos mais elevados desde que há registo na Europa.

A água, em grandes quantidades, acabou por descer em direção à costa mediterrânica por barrancos e ribanceiras e invadiu, no final da tarde, estradas e ruas de vários subúrbios da cidade de Valência, uma das zonas com maior densidade populacional de Espanha.

Morreram nas inundações e no temporal 229 pessoas na região autónoma da Comunidade Valenciana, sete numa zona vizinha da região de Castela La Mancha e uma na Andaluzia (sul de Espanha), segundo dados oficiais.

Em Valência, a região no epicentro da tragédia, o temporal afetou uma área de cerca de 553 quilómetros quadrados de 75 municípios e 306 mil pessoas.

Mazón tornou-se no principal alvo das críticas das populações e em 12 meses foram convocadas 12 manifestações em Valência para pedir a sua demissão que mobilizaram dezenas de milhares de pessoas.

